Ronaldo membalas dengan tegas para pengkritiknya: "Kalian tidak menonton pertandingannya?"

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, menanggapi para skeptis yang meragukan kondisi fisiknya menjelang Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa ia masih siap bersaing di level tertinggi meskipun usianya telah menginjak 41 tahun.

Ronaldo bersiap untuk berpartisipasi untuk keenam kalinya di Piala Dunia, sebuah rekor, saat timnas Portugal bersaing di grup yang terdiri dari Republik Demokratik Kongo, Kolombia, dan Uzbekistan.

Dalam konferensi pers yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca", Ronaldo menanggapi pertanyaan mengenai kondisi fisiknya dengan mengatakan: "Saya baik-baik saja secara fisik... Apakah kalian tidak menonton pertandingan-pertandingannya?"

Kapten Portugal ini akan menjalani turnamen ini dengan ambisi besar, dipimpin oleh generasi yang dianggap sebagai salah satu yang terkuat dalam sejarah tim nasional, setelah terus menunjukkan performa yang kuat bersama timnya, Al-Nassr, selama musim lalu, dan akhirnya berhasil membawa tim tersebut meraih gelar Liga Pro Roshen.

Meskipun Portugal tidak terlalu diunggulkan sebagai kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, Ronaldo menunjukkan keyakinannya yang penuh terhadap kemampuan rekan-rekannya, dengan menegaskan bahwa tim nasional memiliki potensi yang diperlukan untuk mencapai prestasi bersejarah.

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Bintang Portugal itu berkata: "Kami tidak tahu apakah kami favorit atau tidak, hal itu akan terlihat di akhir turnamen, tetapi saya yakin tim ini mampu membuat rakyat Portugal bahagia."

Portugal dijadwalkan memulai perjalanannya di turnamen ini dengan menghadapi Kongo, sebelum berhadapan dengan Uzbekistan dan Kolombia di babak penyisihan grup, di mana Ronaldo berpendapat bahwa fokus harus ditujukan pada setiap pertandingan secara terpisah.

Dia menambahkan: "Yang terpenting adalah memulai dengan baik, lalu memikirkan pertandingan berikutnya. Jalan ini dibangun selangkah demi selangkah."