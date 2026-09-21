"Ronaldo di atas meja": Aliansi Amerika-Saudi bernegosiasi dengan Dana Investasi untuk membeli Al Nassr

Aliansi investasi yang dipimpin perusahaan Amerika "RedBird Capital Partners", bersama sejumlah investor Saudi, memasuki tahap negosiasi dengan "Public Investment Fund" untuk mengakuisisi saham di klub Al Nassr, sementara para pihak berupaya merampungkan kesepakatan tersebut menjelang akhir musim ini.

Sebuah sumber mengungkap kepada "Asharq Bloomberg" bahwa aliansi tersebut mengajukan penawaran untuk mengakuisisi saham di klub itu, seraya menjelaskan bahwa sejumlah pertemuan telah digelar selama periode terakhir antara perwakilan aliansi dan "Public Investment Fund", yang memiliki Al Nassr secara penuh.

Menurut sumber tersebut, aliansi itu terdiri dari "RedBird Capital Partners" yang dipimpin Gerry Cardinale, dan "Al Wasail Company" asal Saudi, di samping pengusaha sekaligus mantan presiden Al Nassr, Ibrahim Al Muhaidib.

Negosiasi masih berlangsung antara para pihak, sementara Fund menunjukkan sikap terbuka terhadap opsi-opsi dan penawaran yang diajukan kepadanya.

Situs Italia "Calcio e Finanza" mengabarkan bahwa pembicaraan tersebut belum mendekati tahap akhir, dan belum mencapai kesepakatan yang mengikat antara para pihak.

"RedBird Capital Partners" menolak berkomentar mengenai negosiasi tersebut, sementara "Al Wasail Company" maupun Al Muhaidib tidak menanggapi pertanyaan "Asharq Bloomberg".

Kementerian Olahraga sebelumnya telah mengalihkan, pada 19 Agustus lalu, saham lembaga nirlaba sebesar 25% ke "Public Investment Fund", sehingga kepemilikannya di klub Al Nassr naik menjadi 100%, setelah sebelumnya mengakuisisi 75% saham klub itu pada musim panas 2023.

Ronaldo Berpeluang Bergabung dengan Aliansi

Sumber yang dekat dengan aliansi itu mengatakan kepada "Asharq Bloomberg" bahwa para investor meminta agar pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, dimasukkan dalam kesepakatan tersebut sebagai investor, berdasarkan klausul dalam kontraknya yang memberinya hak prioritas untuk memperoleh 20% kepemilikan klub jika klub ditawarkan untuk investasi swasta.

Surat kabar Portugal "A Bola" pekan lalu menyebutkan bahwa Ronaldo telah bergabung dengan aliansi tersebut, seraya menyatakan bahwa setiap anggotanya wajib menyuntikkan dana tidak kurang dari 100 juta dolar, sehingga total potensi investasi bisa meningkat menjadi sekitar 500 juta dolar.

"RedBird Capital Partners" memiliki klub Italia "AC Milan" dan klub Prancis "Toulouse" secara penuh, serta memegang saham lebih dari 10% di klub Inggris "Liverpool".