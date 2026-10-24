Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, bukanlah pemain pertama yang menimbulkan perdebatan soal haknya atas salah satu golnya di Liga Roshn Saudi, karena sebelumnya hal serupa dialami oleh salah satu bintang rival tradisional, Al Hilal.

Al Nassr mengalahkan Al Faisaly dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat kemarin, di Stadion Kota Olahraga Al Majma'ah, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Pertandingan itu menyaksikan penampilan gemilang Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol kedua Al Nassr pada menit ke-49, setelah ia mengubah arah umpan silang yang dikirim rekan senegaranya Joao Felix dari tendangan bebas ke dalam gawang lewat sundulan kepala.

Namun sejumlah pengguna media sosial menimbulkan perdebatan, setelah mereka menganggap bahwa gol itu dicetak oleh Andre Geraldes, bek Al Faisaly, lewat gol bunuh diri, dan bukan oleh sang bintang Portugal.

Surat kabar Saudi "Al-Yaum" mengungkap situasi serupa yang terjadi di Liga Roshn Saudi pada musim lalu 2024-2025, yang korbannya adalah penyerang Serbia Aleksandar Mitrovic, penyerang Al Hilal saat itu.

Pada 14 September 2024, Al Hilal mengalahkan Al Riyadh dengan skor 3-0, di Stadion Pangeran Turki bin Abdulaziz di ibu kota Saudi, pada pekan ketiga Liga Roshn, lewat dua gol Mitrovic dan satu gol Salem Al Dawsari.

Dan 16 hari setelah pertandingan, tepatnya pada 30 September 2024, Liga Saudi mengumumkan bahwa gol kedua Al Hilal dicatatkan atas nama Yoan Barbet, bek Al Riyadh, bukan Mitrovic.

Liga menyatakan bahwa laporan teknis dan tayangan ulang televisi menunjukkan bola membentur tubuh bek Al Riyadh sebelum masuk ke gawang, sehingga gol itu dicabut dari penyerang Serbia tersebut.

Keputusan ini menimbulkan kemarahan di kalangan suporter Al Hilal, terutama karena Mitrovic tengah bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak Liga Roshn dengan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, yang merebut gelar tersebut pada musim sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo berhasil memenangi gelar pencetak gol terbanyak pada musim ini juga, dengan koleksi 25 gol, unggul dua gol atas pemain Inggris Ivan Toney, penyerang Al Ahli, yang finis di posisi kedua, sementara Mitrovic tersingkir dari persaingan akibat cedera.