Cristiano Ronaldo memecah keheningan terkait kepergiannya dari pemusatan latihan timnas Portugal, menjelang pertandingan melawan Denmark di UEFA Nations League, seraya menegaskan bahwa ia akan mengungkap pada waktu yang tepat alasan-alasan yang mendorongnya mengambil keputusan tersebut. Ia juga menyampaikan kata-kata yang terkesan seperti perpisahan.

Kapten timnas Portugal itu menerbitkan pernyataan melalui akun-akun resminya di media sosial, setelah meninggalkan tempat menginap timnas di Denmark, bersamaan dengan bersiapnya pesawat pribadinya untuk kembali ke Madrid.

Ronaldo mengatakan dalam pernyataannya: "Setelah konferensi pers pelatih timnas, dan setelah pembicaraan dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan timnas".

Ia menambahkan: "Pada waktu yang tepat, saya akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran mengenai alasan-alasan yang mendorong saya meninggalkan timnas yang selama ini selalu saya dedikasikan diri untuknya".

Kapten Portugal itu menutup pesannya dengan berkata: "Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan semoga sukses bagi Portugal dan bagi seluruh rekan setim saya, tanpa terkecuali".

Apa yang terjadi dalam krisis Ronaldo?

Ronaldo absen dari latihan timnas Portugal untuk hari ketiga berturut-turut, dalam perkembangan baru yang menambah ketegangan di dalam pemusatan latihan timnas, hanya beberapa menit setelah pelatih Jorge Jesus menegaskan bahwa kapten tim akan ambil bagian dalam sesi latihan di kota Kopenhagen.

Menurut surat kabar Portugal "A Bola", Ronaldo meninggalkan Stadion Parken di ibu kota Denmark pada hari Rabu ini menggunakan mobil milik Federasi Sepak Bola Portugal, pada saat seluruh rekan setimnya, kecuali Francisco Conceição, sudah mulai berada di lapangan.

Kepergian Ronaldo terjadi beberapa menit setelah konferensi pers yang mendahului pertandingan melawan Denmark, di mana Jorge Jesus menegaskan bahwa penyerang berusia 41 tahun itu akan ambil bagian dalam latihan, namun ia mengisyaratkan kemungkinan berlanjutnya absennya dari susunan pemain.

Jesus mengatakan: "Kemarin, dia tidak menolak latihan. Francisco Conceição tidak berlatih karena dia cedera, dan João Félix karena kami berusaha meredakan kondisi kelelahan, sementara Cristiano melakukan latihan di gym. Hari ini dia akan berlatih. Ini hari keempat, jadi dia akan berlatih".

Pelatih Portugal itu juga berbicara mengenai keputusannya terkait keikutsertaan Ronaldo, seraya menegaskan bahwa dialah yang memegang keputusan akhir dalam susunan pemain.

Ia mengatakan: "Saya bisa menjanjikan apa yang saya inginkan. Sayalah pelatihnya. Saya katakan kepada pemain itu bahwa dia tidak akan memulai pertandingan, dan akan berada di bangku cadangan. Jika saya membutuhkannya selama 30 menit maka dia akan bermain, dan jika saya tidak membutuhkannya maka dia tidak akan bermain. Tidak ada pemain yang akan mengubah pikiran saya, baik dia maupun siapa pun lainnya dalam sepak bola, bahkan presiden mana pun, hal itu tidak akan pernah terjadi".