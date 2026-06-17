Ronaldo adalah yang paling dirugikan... Gol spektakuler Messi di Aljazair mencetak 5 rekor bersejarah

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, mencetak gol pembuka bagi tim Tango di Piala Dunia 2026, dalam pertandingan melawan Aljazair, dan mencatatkan rekor bersejarah.

Setelah mencetak gol yang dianulir wasit karena offside pada menit kelima, ia menerima bola di luar kotak penalti, menerobos ke dalam, lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam gawang Luca Zidane pada menit ke-17.

Gol Messi ini tercipta dalam penampilannya yang keenam di Piala Dunia, 20 tahun setelah pertandingan pertamanya di turnamen tersebut melawan Serbia pada tahun 2006.

Menurut situs "Stats Foot" asal Prancis, Messi menyamai rekor rivalnya, Cristiano Ronaldo, kapten Portugal, dengan mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia yang berbeda.

Namun, "El Don" dapat kembali memegang rekor tersebut sendirian jika mencetak gol di edisi keenam saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada Rabu malam ini dalam Grup 11.

Messi juga kini menjadi pemain tertua ketiga yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 38 tahun dan 357 hari, setelah melampaui rekor Ronaldo (37 tahun dan 292 hari), seperti yang dilaporkan oleh akun “Mister Chip” yang spesialis dalam statistik.

Hanya Roger Milla, legenda Kamerun yang bermain pada usia 42 tahun dan 39 hari, serta pemain Portugal Pepe pada usia 39 tahun dan 283 hari, yang lebih tua dari Messi.

Ronaldo berpotensi mengungguli Messi dan Pepe dalam daftar ini jika ia mencetak gol melawan Republik Demokratik Kongo atau dalam pertandingan lain selama turnamen ini berlangsung.

Messi kini menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol ke gawang 11 tim berbeda, mengungguli duo Jerman Jürgen Klinsmann dan Miroslav Klose serta pemain Brasil Ronaldo, yang masing-masing mencetak gol ke gawang 10 tim.

Menurut Opta, ini adalah gol kelima Messi di Piala Dunia dari luar kotak penalti, sehingga menyamai rekor yang telah bertahan sejak 1966, yang sebelumnya dipegang oleh pemain Brasil Roberto Rivelino.

Selain itu, Messi telah mencetak gol ke-14-nya di Piala Dunia selama partisipasinya yang keenam di turnamen ini, sehingga menyamai rekor Kylian Mbappé, bintang Prancis yang mencetak dua gol ke gawang Senegal beberapa jam sebelumnya dalam edisi saat ini, serta pemain Jerman Gerd Müller.

Messi, Mbappé, dan Müller kini berada di peringkat ketiga bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, dan hanya dikalahkan oleh Klose (16 gol) serta Ronaldo dari Brasil (15 gol).

Pertandingan antara Argentina dan Aljazair, yang digelar di Stadion "Arrohead" pada dini hari Rabu ini, merupakan bagian dari putaran pembuka Grup 10 Piala Dunia 2026, grup yang juga mencakup Yordania dan Austria.