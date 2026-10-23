Bintang Brasil Ronaldinho kembali mengenakan sepatu olahraganya di usia 46 tahun, di mana klub Italia Ravenna, yang sahamnya telah diakuisisi sang legenda Brasil dan menjadikan merek dagangnya "R10" sebagai pemasok resmi jersey klub, mengumumkan bahwa peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2005 ini akan menjalani menit-menit pertamanya bersama tim pada 15 November mendatang, dalam laga derbi melawan Forli di ajang kompetisi Serie C Italia.

Kesepakatan telah dicapai pada bulan Agustus lalu yang menyebutkan keikutsertaan mantan playmaker Paris Saint-Germain dan Barcelona itu dalam setidaknya satu pertandingan resmi dengan jersey tim.

Klub Ravenna menyatakan dalam pernyataan resmi: "Tanggal yang dinanti-nantikan akhirnya telah ditentukan, pada hari Minggu, 15 November tepat pukul 17.30, sang legenda Brasil akan mengenakan jersey Ravenna dalam derbi melawan Forli. Pertandingan ini akan menarik perhatian dunia ke Stadion Bruno Benelli."

Klub Italia itu menambahkan dalam pernyataannya: "Ada pemain yang kita kenang karena prestasinya, dan ada pula yang karena keajaiban yang mereka tampilkan. Ronaldinho termasuk dalam kategori langka para pahlawan yang mampu mengubah sepak bola menjadi kesenangan murni, dengan gerakan tak terduga, sentuhan jenius, dan senyuman yang menyatukan seluruh stadion serta generasi penggemar. Pada tanggal 15 November, emosi akan hadir begitu kuat, didorong oleh antusiasme para pendukung (Giallorossi) dan atmosfer membara derbi yang berakar dalam pada identitas kota."

Pertandingan berikutnya VIS Serie C 11.30 RAV

Perlu diketahui bahwa Ronaldinho merupakan salah satu bintang sepak bola paling menonjol di awal milenium, meraih penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2005, dan meraih banyak gelar bersama Barcelona, Milan, serta timnas Brasil, termasuk Piala Dunia 2002 dan Liga Champions Eropa.