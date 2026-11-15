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Ronaldinho menunjukkan kembali permainan seperti pada masa jayanya, Minggu, saat mengakhiri 11 tahun absen dari sepak bola profesional dengan kembali tampil untuk Ravenna pada usia 46 tahun. Legenda Brasil itu menjadi starter dalam derbi Serie C melawan Forli di hadapan penonton dalam laga yang tiketnya terjual habis. Ia memperlihatkan kilasan kemampuan lamanya dan berperan penting dalam gol pembuka sebelum diganti saat jeda.

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Ronaldinho menjadi starter untuk Ravenna dalam derbi melawan Forli

Ronaldinho kembali bermain setelah lama dinanti pada Minggu, menjadi starter untuk Ravenna dalam derbi Serie C melawan Forli di Stadio Bruno Benelli yang tiketnya terjual habis. Pemain asal Brasil itu belum bermain sejak meninggalkan Fluminense pada 2015. Ia keluar dari masa pensiun untuk membela klub kasta ketiga yang ia masuki sebagai investor pada Agustus.

Menurut BBC Sport, ia hanya berlatih sekali bersama rekan-rekan setim barunya, yakni pada Sabtu sebelum pertandingan. Dalam grafik susunan tim, ia ditempatkan di sisi kiri, tetapi ia menghabiskan sebagian besar dari 45 menit penampilannya dalam peran sentral.

Ronaldinho berperan penting dalam gol pembuka Donati

Mantan bintang Barcelona itu beberapa kali memperlihatkan sentuhan cemerlang dan turut berperan dalam gol pembuka. Ronaldinho menahan tekanan seorang bek sebelum memberikan umpan yang mengawali rangkaian serangan menuju assist untuk Giulio Donati, yang mencetak gol lewat tembakan dari luar kotak penalti.

Sebelumnya, ia juga menciptakan peluang bagi bek tersebut melalui sepak pojok yang disambut Donati dengan sundulan, tetapi berhasil ditepis. Ronaldinho kemudian diganti saat jeda, mengakhiri penampilannya yang disiarkan secara streaming di sejumlah negara di seluruh dunia.

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Dida menemui Ronaldinho di tengah keramaian saat jeda

Saat jeda, para jurnalis mengerumuni Ronaldinho. Dida, mantan rekan setimnya di timnas Brasil dan AC Milan, juga menemuinya di lapangan. Tribun sementara bernama R10, merujuk pada nomor punggungnya yang terkenal, telah dibangun untuk pertandingan tersebut.

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Di masa jayanya, Ronaldinho menjuarai Piala Dunia 2002 bersama Brasil, Liga Champions 2006 bersama Barcelona, serta meraih gelar liga bersama Barcelona dan AC Milan. Ia juga meraih Ballon d'Or dan penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA pada 2005, serta pernah bermain untuk Paris Saint-Germain, Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro, Fluminense, dan Queretaro.

Akankah Ronaldinho kembali bermain untuk Ravenna?

Ronaldinho mencetak 299 gol sepanjang kariernya dan berharap dapat mencapai angka 300 bersama Ravenna. Rencananya, ia akan mengambil tendangan penalti jika tim tuan rumah mendapatkannya.

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Belum jelas apakah ia akan mendapat kesempatan lagi, karena belum diketahui apakah ia akan kembali bermain untuk Ravenna, yang menempati posisi kedua di grup Serie C mereka.