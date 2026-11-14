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Menjelang debutnya bersama Ravenna, petualangan baru dalam karier sepak bolanya di usia 46 tahun, Ronaldinho diwawancarai Gazzetta dello Sport. Berikut pernyataan Gaucho.

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Semua mata tertuju pada Ravenna-Forlì menjelang debut di Serie C oleh Ronaldinho yang berusia 46 tahun. Di tengah meningkatnya antusiasme dan tekanan terhadap Andrea Mandorlini yang harus memutuskan apakah akan menurunkannya sebagai starter dalam derbi besok, yang dimulai pukul 17.30, pemain asal Brasil itu diwawancarai Gazzetta.

"Gol pertama saya di Italia tercipta dalam derbi Milan: mungkin itu terjadi lagi... Yang penting, kami menikmati hari yang menyenangkan", kata mantan pemain AC Milan itu, yang juga merupakan pemegang saham Ravenna dan akan menjalani latihan pertamanya bersama tim pada Sabtu serta mengikuti pemusatan latihan jelang pertandingan. Dida dan Serginho akan hadir di tribune untuk menyaksikannya, begitu pula Fognini dan Arrigo Cipriani, kakek presiden klub, Ignazio.

"Apakah semua ini terasa seperti kembali menjadi anak-anak? Tidak, tidak (tersenyum, red.) karena sekarang saya berusia 46 tahun, saya sudah mengalami segalanya. Namun, semua ini tetap bagian dari mimpi yang ingin saya jalani bersama orang-orang ini dan teman-teman saya di Ravenna, yang senang menjadi bagian dari semua ini."

"Gol ke gawang Inter saat mengenakan seragam AC Milan itu adalah gol pertama saya di Italia, itu istimewa, dan tentu saja saya tidak melupakannya karena setiap kali saya kembali ke Italia, hampir selalu ada yang mengingatkan saya tentang gol itu. Masa saya bersama AC Milan luar biasa, dalam segala hal: orang-orang yang menyapa saya, gol-gol, kenangan. Sekarang saya ingin membahagiakan warga Ravenna karena gairah mereka."

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"Saya senang. Saya senang karena setelah sekian lama, saya bisa kembali ke lapangan. Saya menyukai gagasan bisa memberikan kegembiraan kepada para suporter baru saya ini. Saya kembali karena persahabatan kami dengan Ignazio Cipriani (presiden Ravenna, red.) dan karena hal-hal yang kami inginkan untuk masa depan. Apakah saya akan menyuguhkan pertunjukan? Saya di sini untuk menjalani momen yang istimewa, unik, dan spesial dalam hidup saya. Saya pikir, atau setidaknya berharap, ini juga akan menjadi hari yang spesial bagi para pemain lain."

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Pertandingan berikutnya RAV Serie C 11.30 FOR

"Saya memulai karier bertahun-tahun lalu dan ketika berhenti, saya menengok ke belakang dan menyadari: saya sudah memenangi segalanya. Sekarang saya punya kesempatan untuk kembali melakukan sesuatu di sepakbola. Itu membuat saya senang, juga karena saya bisa memberi para suporter hari yang menyenangkan dengan menjalani awal petualangan indah ini penuh kegembiraan. Saya hanya berharap kita semua bisa menikmati hari yang menyenangkan bersama-sama."

"Saya merasa beruntung jika banyak orang melihat saya sebagai sosok yang positif, seorang panutan. Apakah saya belum mencetak gol ke-300 sepanjang karier? Saat ini saya tidak memikirkannya... nanti kita lihat."

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"AC Milan selalu menjadi kenangan yang sangat indah dari sudut pandang mana pun. Ronaldinho baru? Saya tidak suka membandingkan, ada banyak pemain muda yang sangat saya sukai dan bisa tampil bagus: lihat saja para pemain Brasil..."

"Endrick layak bermain di Serie A, tentu saja. Dia pemain muda yang bisa bermain di mana saja di dunia: dia telah bermain di banyak liga dan tampil bagus, di Prancis, Brasil, dan Spanyol. Dia masih sangat muda dan bisa bermain dengan baik, ya..."

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"Ancelotti adalah pelatih terbaik di dunia: saya yakin dia akan melakukan hal-hal hebat. Dribel terbaik saya? Kembali bermain pada usia 46 tahun..."

Presiden Ignazio Cipriani menambahkan: "Kami punya ide gila, penuh imajinasi. Untuk masa depan, targetnya adalah naik ke Serie A. Saya tidak tahu dalam berapa tahun, tetapi kami juga bisa bermimpi tampil di Eropa, dengan mengenakan logo 'R10' yang akan menjadi sponsor perlengkapan. Hal terindah dan paling mengharukan adalah mendatangkan seorang juara untuk bermain bagi tim kesayanganmu, sambil berusaha menghadirkan kegembiraan bagi seluruh warga kota kami."