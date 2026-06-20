Ronaldinho menandatangani kontrak dan kembali sebagai pemain sepak bola profesional

Ronaldinho akan kembali ke dunia sepak bola profesional. Pemain Brasil yang kini berusia 46 tahun itu akan bergabung dengan Ravenna FC, yang berlaga di Serie C. Hal ini dilaporkan oleh sejumlah media, termasuk La Gazzetta dello Sport dan Sky Sports.

Hal ini terdengar tidak masuk akal, mengingat karier Ronaldinho telah berakhir sebelas tahun lalu bersama Fluminense. Namun, tampaknya hal ini akan menjadi kenyataan, jika kita mempercayai media internasional seperti La Gazzetta dan juga Sky Sports. Kini, berita tersebut juga telah diliput oleh Voetbal International.

“Seragam baru, senyuman yang sama,” demikian kutipan dari pesulap bola asal Brasil tersebut. “Saya tidak sabar untuk kembali menari bersama bola dan menulis babak baru bersama Ignazio serta seluruh keluarga Cipriani. Sepak bola selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi saya, dan saya ingin membawa semangat yang sama ke Ravenna.”

Ronaldinho tidak hanya akan menjadi pemain Ravenna, tetapi juga akan menjadi pemegang saham klub. Ignazio Cipriani, yang telah menjadi pemilik klub sejak 2024, tentu saja sangat gembira dengan kedatangan Ronaldinho.

“Ini adalah momen yang tak terlupakan bagi klub,” katanya seperti dikutip. “Ronaldinho selalu menjadi idola saya saat saya masih muda. Saya berharap kedatangannya dapat menarik generasi baru untuk jatuh cinta pada Ravenna.”

La Gazzetta pun memperkirakan bahwa setiap penampilan klub akan menjadi daya tarik bagi para penggemar sepak bola yang ingin menyaksikan Ronaldinho beraksi. Pada 23 Juni, dijadwalkan akan ada acara perkenalan resmi pemain di Miami, setelah itu ia akan bergabung dalam pemusatan latihan mulai Juli. Perkenalan tim secara keseluruhan akan digelar pada Agustus.

“Prioritas Ronaldinho saat ini adalah bersiap untuk pelatih Andrea Mandorlini, yang kemarin dikonfirmasi untuk musim baru di mana klub ingin melompat ke Serie B dengan dorongan ekstra, sesuatu yang tidak berhasil mereka capai musim lalu. Rencananya adalah bermain sebanyak mungkin pertandingan, tetapi bahkan satu pertandingan saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali epik sepak bolanya,” demikian menurut media Italia tersebut.