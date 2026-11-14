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Bintang Brasil masa lalu, Ronaldinho, menilai bahwa rekan senegaranya yang masih muda, Endrick, memiliki potensi yang membuatnya layak untuk sukses bersama tim mana pun di dunia. Ia menegaskan bahwa pemain itu akan menjadi tambahan yang kuat bagi Milan maupun Roma, jika ia bergabung dengan salah satu dari keduanya pada bursa transfer musim dingin mendatang. Ronaldinho juga menyatakan keyakinannya yang besar pada kemampuan Carlo Ancelotti untuk meraih pencapaian istimewa bersama timnas Brasil.

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Ronaldinho berbicara dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport" tentang masa depan Endrick, yang namanya belakangan ini dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Real Madrid dan bergabung dengan salah satu raksasa sepak bola Italia, Milan atau Roma, pada Januari mendatang.

Penyerang asal Brasil berusia 20 tahun itu tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler bersama Real Madrid pada musim ini, di mana ia hanya tampil dalam 7 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak satu gol yang terjadi ke gawang Roma.

Mengenai kemungkinan kepindahan rekan senegaranya itu ke Liga Italia, Ronaldinho tidak ragu memuji kemampuannya, menegaskan bahwa ia mampu bersinar dengan seragam Milan atau Roma, bahkan di klub mana pun lainnya di dunia.

Bintang Barcelona dan Milan di masa lalu itu berkata: "Tentu saja, ia bisa bermain di mana saja di dunia. Ia telah menjalani pengalaman di berbagai liga dan menampilkan performa bagus di Prancis, Brasil, dan Spanyol. Ia masih sangat muda, dan memiliki kemampuan untuk sukses."

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Dalam konteks lain, Ronaldinho bersiap untuk kembali ke lapangan dan menjalani pertandingan resmi pertamanya dalam lebih dari 10 tahun, setelah bergabung dengan skuad klub Italia Ravenna, yang berkompetisi di liga divisi tiga, sebagai persiapan untuk tampil dalam laga menghadapi Forli, dalam sebuah derby lokal yang mempertemukan kedua tim tersebut.

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Bintang asal Brasil itu tiba di Italia kemarin, Jumat, untuk menjalani sesi latihan pertamanya bersama rekan-rekan barunya, sebagai persiapan untuk penampilannya yang dinantikan dalam pertandingan tersebut, di mana prediksi menyebutkan ia akan bermain tidak kurang dari 30 menit.

Kepulangan ini datang dalam kerangka kemitraan komersial yang lebih luas dengan Ignazio Cipriani, presiden klub Ravenna, namun pada saat yang sama menjadi momen kembalinya Ronaldinho yang luar biasa ke atmosfer kompetisi resmi, mengingat pertandingan resmi terakhir yang ia mainkan terjadi pada tahun 2015.

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Ronaldinho menutup pembicaraannya dengan memuji Ancelotti, pelatih kepala timnas Brasil saat ini, seraya mengungkapkan keyakinannya atas kemampuan sang pelatih untuk membawa Samba meraih prestasi besar pada periode mendatang.

Ia berkata terkait hal ini: "Ia adalah pelatih terbaik di dunia, dan saya yakin ia akan meraih hal-hal yang luar biasa."

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Perlu diingat bahwa Ancelotti menangani timnas Brasil pada Mei 2025, dan memimpin Selecao pada putaran final Piala Dunia musim panas lalu, namun ia tersingkir lebih awal dari babak 16 besar, setelah kekalahan dari Norwegia, sehingga para penari Samba gagal mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya sejak tahun 1990.

Kontrak pelatih asal Italia itu dengan timnas Brasil berlaku hingga tahun 2030, yang berarti ia diperkirakan akan memimpin tim tersebut pada edisi mendatang Piala Dunia.