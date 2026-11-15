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Legenda Brasil Ronaldinho mengaku bahwa kembalinya ia ke sepakbola profesional pada usia 46 tahun “berlangsung terlalu cepat” setelah menjalani debutnya bersama Ravenna. Mantan peraih Ballon d'Or itu kembali menginjak lapangan untuk klub Serie C tersebut pada Minggu, membuktikan bahwa kecintaannya pada sepakbola tidak memudar meski bertahun-tahun jauh dari sorotan.

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Seorang legenda kembali ke lapangan

Dunia sepakbola dibuat terpana pada Minggu ketika salah satu penghibur terhebat dalam olahraga ini secara tak terduga kembali tampil di level profesional. Ronaldinho, yang kini berusia 46 tahun, mengenakan seragam Ravenna dalam laga Serie C yang penting melawan rival sekota, Forli, dan membantu timnya meraih kemenangan 2-0.

Ronaldinho resmi pensiun dari sepakbola profesional pada 2018, sementara pertandingan terakhirnya di level tertinggi berlangsung bersama Fluminense pada 2015. Karena itu, kepindahannya ke Ravenna pada musim panas dipandang banyak orang sebagai langkah pemasaran yang brilian. Namun, ia membuktikan bahwa semangat bersaingnya belum padam dengan tampil sebagai starter. Sang playmaker veteran bermain sepanjang babak pertama sebelum mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton yang berdiri saat jeda, menandai berakhirnya penampilannya sesuai rencana.

Mengenang pengalaman yang berlangsung begitu cepat itu, Ronaldinho tampak tersentuh oleh sambutan publik Italia. “Rasanya berlalu terlalu cepat, begitulah sepakbola bagi saya sejak dulu,” ujar pemain berusia 46 tahun itu kepada Sky Sport Italia. Kehadirannya bukan sekadar seremonial; ia terlibat aktif dalam proses terciptanya gol pembuka yang dicetak Giulio Donati, pemain yang, ironisnya, pernah menghadapi tim AC Milan yang diperkuat Ronaldinho saat membela Lecce bertahun-tahun lalu.

Peluang kembali bermain

Meski banyak yang memperkirakan penampilan seremonial ini hanya berlangsung sekali, Ronaldinho sudah membuka peluang untuk kembali bermain. Legenda Brasil itu ditarik keluar saat jeda ketika Ravenna unggul 1-0, memicu kehebohan di kalangan media ketika para jurnalis mengerumuninya. Mantan rekan setimnya di Brasil dan AC Milan, Dida, juga bergabung dengannya di lapangan saat jeda. Tiket pertandingan di Stadio Bruno Benelli itu terjual habis, dan sebuah tribune sementara bahkan diberi nama “R10” untuk menghormati Ronaldinho serta nomor punggung ikonik yang dikenakannya sepanjang karier.

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“Apakah ini penampilan terakhir saya? Saya tidak tahu. Jika Presiden terus menghubungi saya, saya akan kembali! Selalu menyenangkan. Saya sudah bilang kepada Presiden, jika dia membutuhkan saya, saya akan berada di sini,” ujar sosok legendaris bernomor punggung 10 itu.

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Kegembiraan di ruang ganti

Bagi Ronaldinho, kesempatan kembali ini bukan sekadar soal 45 menit di lapangan, melainkan juga suasana dan atmosfer khas hari pertandingan. Pada masa puncak kariernya, pemain Brasil itu secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, memikat para penggemar lewat kepribadiannya yang ceria dan keterampilannya yang memukau. Karier gemilangnya mencakup keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2002 bersama Brasil, Liga Champions 2006 bersama Barcelona, serta gelar liga bersama Barcelona dan AC Milan. Ia juga meraih Ballon d'Or dan penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA pada 2005.

“Senang sekali bisa berada di sini, bermain, dan merasakan persiapan di ruang ganti. Sepakbola selalu menjadi hal terindah dalam hidup saya,” lanjut sang ikon. Ia juga menyinggung pentingnya menjaga kegembiraan dalam olahraga ini, sesuatu yang menjadi ciri khasnya sepanjang karier. “Menyenangkan bisa bersama begitu banyak pemain muda, beberapa di antaranya tumbuh dengan menyaksikan saya bermain. Itu luar biasa. Sekarang, jika Presiden menghubungi saya, saya akan kembali!”

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Mengembalikan kebanggaan sepakbola

Selain membahas kembalinya ia ke lapangan, Ronaldinho memanfaatkan kesempatan itu untuk membicarakan kondisi sepakbola secara lebih luas, baik di negara asalnya maupun di Italia, tempat ia tinggal untuk sementara. Legenda Brasil itu pernah membela sejumlah klub besar sepanjang kariernya, termasuk Paris Saint-Germain, Barcelona dan AC Milan, serta Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro dan Fluminense di Brasil, juga klub Meksiko Queretaro. Ia mencetak 299 gol selama karier profesionalnya dan sempat berharap mencapai tonggak 300 gol dengan seragam Ravenna. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya akan mengambil tendangan penalti jika timnya mendapatkannya.

“Ada banyak pemain yang memiliki kegembiraan yang sama seperti yang saya rasakan. Dalam sepakbola, terkadang segala sesuatu tidak berjalan baik. Kami tahu itu di Brasil, begitu juga kalian di Italia. Saya berharap Italia dan Brasil bisa kembali menjuarai Piala Dunia dan memainkan sepakbola yang hebat,” katanya.