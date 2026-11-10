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Berkat perpaduan bakat murni dan daya juang yang luar biasa, Ibrahim Maza telah menjadi salah satu pesepakbola terbaik di Bundesliga. Ia punya mimpi besar untuk masa depan.

"Saya merasa nyaman dengan bola, kami berteman baik. Rasanya luar biasa ketika bola berada di kaki saya. Saya berusaha menyatu dengan bola," ujar Ibrahim Maza dalam wawancara dengan RTL baru-baru ini. Pernyataan cintanya kepada alat kerjanya itu pasti langsung dipercaya oleh siapa pun yang pernah melihatnya bermain.

Terutama beberapa hari sebelumnya, ketika sang pengatur permainan Bayer Leverkusen seolah menghadapi setengah tim VfB sendirian dalam laga Bundesliga melawan Stuttgart (2-4) saat Halloween. Aksinya di ruang yang sangat sempit begitu memukau hingga komentator DAZN Jan Platte melontarkan perbandingan tertinggi dengan penuh kekaguman: "Kalau Ronaldinho ada di stadion, dia pasti turun dan menyerahkan mahkotanya kepada Maza. Itu luar biasa."

Permainan sepakbola murni yang dibawanya dari lapangan-lapangan di Berlin ke panggung besar itu merupakan salah satu dari dua inti kualitas yang kini dimiliki Maza. Ia menjadi salah satu pemain paling menarik di Bundesliga dan tampaknya begitu menarik bagi Paris Saint-Germain, hingga juara Liga Champions itu kabarnya sangat ingin merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut.

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Ibrahim Maza: Seniman yang bekerja keras

Namun, Maza sudah begitu bagus di usia muda bukan hanya berkat teknik, kualitas sepakbola, dan kecintaannya pada bola. Perpaduan tak tertandingi antara pesulap dan petarunglah yang membuatnya begitu istimewa. "Seorang seniman yang tidak bekerja keras tidak terlalu berharga di lapangan," kata Maza sendiri.

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Sikap itu sangat penting dalam perjalanan kariernya yang sejauh ini terus menanjak. Asalnya mungkin dari peringatan legenda Hertha, Pal Dardai, yang pernah melatihnya di tim U-16 klub ibu kota tersebut. Inti pesan Dardai kepada Maza saat itu: Kamu punya anugerah dari Tuhan, jangan sia-siakan!

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Atau, mengutip Dardai secara langsung: "'Kalau kamu terus semalas ini, kamu tidak akan mencapai apa-apa,'" ungkap pria asal Hungaria itu tentang peringatannya kepada Maza. Bintang Bundesliga saat ini, yang bergabung dengan Hertha pada usia sepuluh tahun, dahulu sama sekali tidak dianggap sebagai salah satu pemain muda Berlin dengan prospek terbesar. "Dia tidak masuk tim U-17 sebagai talenta papan atas yang diperebutkan," kenang Oliver Reiß, yang kini menjadi pelatih tim U-21 Manchester City dan pernah melatih Maza pada tahun keduanya di tim U-17 Hertha, dalam siniar Denkfabrik Nachwuchsfußball.

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Namun, cukup awal pada tahun bersama tim U-17 itu, Reiß dan asistennya saat itu, Oliver Schröder, menyadari bahwa Maza memiliki sesuatu yang istimewa. "Kami melihat dia melakukan hal-hal yang berbeda dengan bola," kata Reiß. Maza memang bukan pemain yang selalu ia turunkan dalam pertandingan-pertandingan terpenting, "tetapi sejak cukup awal, sudah jelas bahwa dia punya sesuatu yang istimewa."

Sosok yang membina Maza menyoroti satu kemampuan penting

Pada paruh pertama musimnya bersama tim U-17, tempat Maza di tim sama sekali belum terjamin. Ia beberapa kali hanya masuk dari bangku cadangan. Nama-nama seperti Bence Dardai (kini VfL Wolfsburg) atau Noel Aseko (kini Eintracht Frankfurt) jauh lebih menarik perhatian di tim itu. Maza baru menjadi pemain inti pada paruh kedua musim U-17. Namun, selain bakatnya yang luar biasa dalam mengolah bola, Reiß melihat aspek lain pada pemain Leverkusen saat ini yang mungkin bahkan lebih menentukan bagi perkembangannya.

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"Yang sangat kami sukai darinya: Dia mampu memadukan kemampuan sebagai pesepakbola yang bagus dengan daya juang. Saya pernah menangani puluhan pemain yang sangat bagus dan, ketika mereka sedang tampil prima, orang akan berpikir: 'Kalau dia saja tidak berhasil...' Tetapi ketika keadaan tidak berjalan baik, mereka membiarkan pertandingan berlalu begitu saja," jelas Reiß. Sebaliknya, bahkan saat menghadapi rintangan terberat, Maza selalu "jauh dari sikap membiarkan pertandingan berlalu begitu saja".

Ibrahim Maza mendadak menjadi talenta besar Hertha yang ramai dibicarakan

Ia selalu melawan dan selalu menunjukkan respons. Perpaduan kemampuan sepakbola murni dan ketangguhan mental itulah yang membawa Maza sejauh ini hanya dalam beberapa tahun. "Di bawah bimbingannya, saya membuat kemajuan terbesar," kata pemain dengan teknik istimewa itu dalam wawancara di situs Hertha pada 2024, menegaskan betapa penting masa-masa bersama Reiß bagi dirinya. Reiß juga mendampinginya saat naik ke tim U-19. Di sana, Maza langsung menjadi pemain inti dan tak lama kemudian mendadak menjadi talenta besar akademi Hertha yang ramai dibicarakan.

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Hanya sekitar satu setengah tahun setelah masih berusaha mencari tempat di tim U-17, Maza tiba-tiba melakoni debut di Bundesliga pada April 2023, saat berusia 17 tahun. Ia masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 0-2 melawan FC Bayern. Setelah Hertha terdegradasi tak lama kemudian, ia mungkin bisa lebih cepat membuktikan diri di tim divisi dua. Namun, cedera meniskus lebih dulu membuatnya absen lama.

Maza berjuang untuk kembali. Setelah satu setengah tahun menjadi bagian tetap skuad senior Hertha, ia mengambil langkah berikutnya pada 2025 dengan menerima tawaran Leverkusen untuk bermain di Bundesliga. Biaya transfernya mencapai €12 juta. Saat itu masih berusia 19 tahun, ia diharapkan membantu Bayer menggantikan Florian Wirtz yang pindah ke FC Liverpool. Ekspektasi itu jelas tidak kecil, terutama bagi pemain semuda dirinya. Namun, Maza sudah menunjukkan kematangan yang menakjubkan dalam menghadapi tekanan.

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"Saya berusaha untuk tidak pernah membiarkan tekanan dari luar memengaruhi saya. Tidak peduli apakah orang mengatakan saya harus melakukan ini sekarang atau seharusnya melakukan itu," katanya dengan percaya diri kepada RTL. "Saya sangat tahu apa yang harus saya lakukan di lapangan. Saya sendiri sudah memberikan tekanan kepada diri saya, tetapi masih dalam batas yang baik."

Ibrahim Maza dan pengakuan istimewa dari Lionel Messi

Cara Maza menjalani tahun pertamanya di Leverkusen setelah masa adaptasi singkat, baik secara teknis maupun mental, sungguh mengesankan. Ia menjadi salah satu pemain andalan di Bundesliga dan Liga Champions. Penampilannya pada musim 2025/26 bahkan membuatnya masuk nominasi Trofi Kopa, penghargaan bagi pemain U-21 terbaik dunia yang diberikan setiap tahun dalam acara penganugerahan Ballon d'Or. Yang menarik, Lionel Messi, yang memiliki hak suara untuk Trofi Kopa, memasukkan Maza ke dalam tiga pilihan teratasnya bersama bintang-bintang Barcelona, Lamine Yamal dan Pau Cubarsi.

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"Dipilih oleh Lionel Messi tentu sebuah kehormatan besar. Ketika Messi mengatakan seseorang punya sesuatu yang istimewa, itu memberi tambahan motivasi," kata Maza gembira. Ketika ditanya apakah ia ingin memenangkan Ballon d'Or suatu hari nanti, ia menjawab dengan berani: "Itu sudah menjadi impian saya sejak dulu."

Sementara itu, ia mengawali musim keduanya bersama Leverkusen dengan kuat. Ia menjadi sosok yang paling menentukan di lini tengah Bayer dan sejauh ini telah mencatatkan delapan kontribusi gol dalam 14 penampilan (empat gol, empat assist). Jelas bahwa jika ingin benar-benar mewujudkan impiannya meraih Ballon d'Or suatu hari nanti, ia tidak bisa selamanya bertahan di Leverkusen.

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Kontraknya masih berlaku hingga 2030, tetapi spekulasi mengenai transfer bernilai jutaan euro ke salah satu klub terbesar Eropa semakin marak. Selama beberapa pekan terakhir, beredar laporan media bahwa PSG menjadi klub yang paling gencar mendekati permata lini tengah tersebut. Klub Paris itu tampaknya menilai Maza setinggi Messi, begitu pula Deniz Undav.

Undav kepada Maza: "Pergilah ke Paris, Bung"

"Pergilah ke Paris, Bung, saya tidak mau lagi bermain melawanmu!" seru penyerang timnas Jerman milik VfB Stuttgart itu kepada Maza setelah duel melawan Leverkusen pada akhir Oktober, menurut Bild. Belakangan, ia memuji Maza kepada Sky: "Dengan Maza, Leverkusen punya pemain yang luar biasa. Dia membuka ruang dan memenangkan duel."

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Undav tentu akan sangat senang bermain bersama Maza. Namun, setidaknya di level tim nasional, hal itu tidak akan terjadi, sekalipun pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp kembali memanggil pemain Stuttgart tersebut kelak. Sebab, Maza, yang pernah mengenakan seragam DFB dari level U-18 hingga U-20, seperti diketahui sudah memilih Aljazair lebih dari dua tahun lalu.

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Tumbuh di Berlin, ibu kota Jerman, sebagai putra seorang pria Aljazair dan wanita Vietnam, Maza dibesarkan dalam tiga budaya yang sangat berbeda dan bisa bermain untuk ketiga negara tersebut. "Saya mencintai ketiga negara itu dan pada akhirnya mengambil keputusan karena berbagai alasan yang bersifat pribadi," kata Maza pada awal tahun.

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Aljazair, bukan DFB: Rencana Maza berjalan sempurna

Liburan musim panas dan kunjungan keluarga ke Aljazair yang menyertainya mungkin berperan secara emosional, tetapi aspek olahraga juga menjadi pertimbangan besar dalam keputusannya. Khususnya di posisinya, persaingan jangka panjang di tim DFB sangat ketat dengan kehadiran Florian Wirtz dan Jamal Musiala, yang hanya dua tahun lebih tua. Secara umum, memilih Aljazair juga memungkinkannya mengambil langkah besar jauh lebih cepat. "Saya ingin bisa bermain untuk tim nasional senior sedini mungkin dan memainkan sebanyak mungkin pertandingan sebagai pemain profesional di tim nasional," jelas Maza kepada Bild.

Ia melakoni debut untuk Aljazair pada Oktober 2024, satu setengah bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-19. Kini ia telah mencatatkan 24 penampilan internasional untuk tim Afrika Utara itu. Jadi, rencananya untuk memainkan peran penting di tim nasional senior sedini mungkin berjalan sempurna. Penampilan-penampilan besar pertamanya bersama tim nasional datang sekitar pergantian tahun 2025 ke 2026 di Piala Afrika di Maroko. Ia menjadi salah satu pemain terbaik Aljazair, dan sebuah portal Aljazair bahkan menjulukinya "Mazadona", merujuk kepada legenda Argentina Diego Maradona.

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Di Piala Dunia musim panas lalu, ketika Aljazair tersingkir di babak 32 besar oleh Swiss (0-2), Maza juga menjadi pemain inti. Di antaranya, ia menghadapi Argentina yang diperkuat Messi pada fase grup (0-3), ketika pemain peraih Ballon d'Or delapan kali itu menghajar Aljazair dengan mencetak tiga gol. Namun, Messi tampaknya tetap melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Maza.