Ronald Koeman telah mengambil keputusan terkait Memphis Depay dan Crysencio Summerville untuk laga pembuka Piala Dunia melawan Jepang

Seperti yang telah disinggung Koeman pada konferensi pers Sabtu malam, Bart Verbruggen dinilai cukup fit untuk menjadi starter di bawah mistar gawang. Kiper tersebut mengalami masalah pinggul selama seminggu terakhir, namun tetap dapat tampil sejak awal melawan Jepang.

Untuk Verbruggen, pelatih tim nasional memilih formasi pertahanan yang sudah dikenal. Denzel Dumfries akan bermain sebagai bek sayap kanan, sementara Jan Paul van Hecke dan Virgil van Dijk mengisi posisi bek tengah. Micky van de Ven akan mengisi sisi kiri.

Di lini tengah, Koeman tetap mempertahankan nama-nama yang biasa. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Tijjani Reijnders kembali menjadi jantung tim.

Di lini depan, pelatih harus membuat keputusan terutama terkait Memphis Depay. Penyerang tersebut cukup fit untuk menjadi starter, namun Koeman tetap memilih susunan lini depan yang berbeda. Di sayap kanan, Crysencio Summerville mendapat prioritas, sementara Cody Gakpo akan memulai dari sayap kiri. Karena absennya Depay, Donyell Malen menjadi penyerang utama melawan Jepang.

Pada pukul 22.00 waktu Belanda, Belanda dan Jepang akan memulai pertandingan Piala Dunia mereka di AT&T Stadium di Arlington.

Susunan pemain Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

Susunan pemain Jepang: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Kubo, Doan, Maeda, Nakamura; Kamada, Sano; Ueda.