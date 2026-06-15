Ronald Koeman tak bisa menjawab pertanyaan kritis itu: 'Tidak, saya sama sekali tidak menyesal'

Tim nasional Belanda kehilangan keunggulan mereka dalam laga Piala Dunia melawan Jepang sesaat sebelum pertandingan berakhir (2-2). Pertandingan tersebut tampak berbalik arah setelah sejumlah pergantian pemain yang dilakukan pelatih kepala Ronald Koeman, yang setelah pertandingan menyatakan tidak menyesali kebijakan pergantian pemainnya.

Oranje memimpin 2-1 dan menguasai permainan. Setelah gol indah dari Crysencio Summerville, Koeman memutuskan untuk melakukan pergantian pemain. Summerville, Donyell Malen, dan Tijjani Reijnders digantikan oleh Memphis Depay, Teun Koopmeiners, dan Quinten Timber.

Setelah itu, Jepang mulai menguasai permainan dengan lebih baik dan menciptakan ancaman terutama dari sayap. Gol penyama kedudukan akhirnya tercipta dari tendangan sudut. Sundulan Koki Ogawa diselesaikan oleh Daichi Kamada ke gawang yang dijaga Bart Verbruggen.

"Tidak, saya tidak menyesalinya," jawab Koeman saat ditanya apakah ia menyesali pergantian pemainnya. "Saya tidak merasa kami kehilangan inisiatif setelah pergantian pemain. Setiap kali kami unggul, terlihat bahwa Jepang mengubah cara bermainnya. Mereka tidak menekan seperti biasanya di babak pertama."

"Mungkin mereka melakukannya karena rasa hormat atau ketakutan. Tapi mereka memang menekan saat tertinggal. Juga saat skor 1-0, kami mengalami masalah di lini belakang dan bermain dengan kecepatan di lini depan," kata Koeman menanggapi saran bahwa Oranje kehilangan kecepatannya setelah pergantian pemain dan dengan demikian melewatkan peluang untuk mencetak gol melalui serangan balik saat skor 2-1.

"Kami mendapat sedikit tekanan di sayap. Jika menganalisis gol-gol tersebut, cara kami kebobolan gol pertama tidak bagus. Dan yang kedua kurang beruntung. Sepak bola kadang-kadang memang aneh. Saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba juga bermain bertahan. Jadi, tidak, saya tidak menyesalinya."

Koeman kemudian ditanya tentang penampilan individu Donyell Malen, namun menolak untuk menyoroti penyerang tersebut secara terpisah. "Saya puas dengan tim, dengan cara kami bermain dalam fase-fase tertentu. Tentu saja ada hal-hal yang bisa kami lakukan lebih baik."

"Memang mengecewakan tidak bisa memenangkan pertandingan, tapi saya rasa kami meremehkan lawan yang kami hadapi. Kekuatan lawan, itulah yang saya rasakan," kata Koeman. Tim Oranje akan kembali bertanding pada 20 Juni. Lawannya saat itu adalah Swedia.