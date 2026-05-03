Ronald Koeman secara pasti tidak akan membawa pemain internasional yang sedang dalam performa terbaiknya ke Piala Dunia

Georginio Wijnaldum dipastikan tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia 2026 musim panas mendatang, demikian dikonfirmasi oleh pelatih tim nasional Ronald Koeman pada Minggu malam di acara Studio Voetbal. Pemain berpengalaman (35) dari Al-Ettifaq ini menjalani musim yang fantastis di Liga Pro Arab Saudi, namun hal itu ternyata tidak cukup.

Wijnaldum adalah pemain bintang Al-Ettifaq, di mana ia mengenakan ban kapten di lengannya. Dalam perannya sebagai gelandang serang, ia telah mencetak lima belas gol di liga Saudi musim ini, serta memberikan enam assist. Dalam empat pertandingan terakhirnya, ia mencetak tiga gol.

Beberapa bulan lalu dan pekan lalu dalam wawancara dengan De Telegraaf, Wijnaldum menyatakan sangat ingin tampil di Piala Dunia, namun meskipun ada cedera yang dialami Jerdy Schouten dan Xavi Simons—yang sudah pasti absen di Piala Dunia—Wijnaldum tetap harus tinggal di rumah.

"Tidak," jawab Koeman saat ditanya apakah Wijnaldum 'ada dalam daftarnya'. "Saya bertemu Gini di rumah saya dua bulan lalu. Kami berbincang di sana. Itu cukup terlambat, karena dia baru mengatakannya belakangan. Pembicaraan itu mengenai evaluasi Euro 2024."

"Pembicaraan itu mengenai perannya di sana, karena pada suatu saat dia tidak bermain. Dia saat itu masuk sebagai pemain pengganti tiga kali, dan menurutnya itu terlalu sedikit. Namun, dia juga tidak puas dengan perannya sendiri. Kami membicarakan hal itu saat itu."

Tentang kemungkinan partisipasi di Piala Dunia tidak dibahas saat itu. "Karena bagi saya itu sudah lewat. Itu tampaknya tidak sepenuhnya jelas baginya, jadi kemudian saya juga membaca bahwa dia mengatakan dia tersedia dan ingin pergi ke Piala Dunia."

"Hal itu tidak dibahas dalam pembicaraan itu, jadi saya meneleponnya dan mengatakan bahwa saya lebih memilih pemain lain. Sejak Kejuaraan Eropa, saya tidak lagi memanggilnya, dan lebih memilih beberapa pemain lain untuk posisi yang sama. Dan saya sangat puas dengan hal itu," kata Koeman.