"Ronald Koeman pernah berjanji bahwa ia akan menjadi pelatih di salah satu klub Eredivisie"

Bukan tidak mungkin bahwa Ronald Koeman suatu hari nanti akan menjadi pelatih FC Groningen. Hans Nijland, mantan direktur utama De Trots van het Noorden, menceritakan dalam podcast Radio Milko dari Dagblad van het Noorden bahwa pelatih tim nasional itu pernah menjanjikannya hal tersebut.

Nijland menjabat sebagai direktur umum Groningen selama 23 tahun: dari 1996 hingga 2019. Kini ia sudah pensiun, namun ia masih sering mengenang masa-masa saat menjabat sebagai direktur.

Misalnya, saat hampir merekrut kiper Ronald Koeman junior, yang saat itu masih bermain di bawah mistar gawang TOP Oss. “Dia bahkan bukan kiper utama tetap. Dia sempat dibicarakan sebentar di klub kami, tapi saat itu kami sudah cukup penuh dengan kiper. Jadi, hal itu tidak jadi terlaksana,” kenang Nijland.

“Saya saat itu bahkan sudah membicarakannya secara pribadi dengan Ronald Koeman senior. Setelah dipikir-pikir, tentu saja kami seharusnya melakukannya.”

Nijland menganggap Koeman junior, yang kini menjadi kiper Telstar, hebat karena tetap tampil bagus meski ada tekanan dari nama belakangnya. “Kamera selalu mengarah padanya. Akhir pekan lalu juga begitu, ayahnya Ronald juga hadir di stadion.”

“Itu menyenangkan, tapi bagi seorang pemuda seperti dia, itu tekanan yang sangat besar. Termasuk nama belakangnya. Jadi saya menganggapnya luar biasa. Dan dalam hal tendangan dan permainan, dia sebanding dengan kiper kami, Vaessen.”

Nijland pun mendesak agar Groningen segera merekrut Koeman junior. “Hal itu juga akan membuka peluang baru bagi Groningen. Dan siapa tahu, jika dua atau tiga tahun lagi Lukkien hengkang, maka Ronald Koeman adalah penerus yang tepat untuk menjadi pelatih di Groningen.”

“Ronald pernah berjanji padaku, ngomong-ngomong. Itu terjadi sekitar saat Martin (ayahnya, red.) meninggal, dan saat itu kami sedang berkumpul bersama. Ronald ada di sana, begitu juga Erwin. Dan aku masih ingat saat itu Ronald berkata: ‘Wah, Hans, alangkah serunya kalau Erwin dan aku bisa bergabung lagi dengan klubmu itu.’”

Ronald Koeman bermain dalam total 97 pertandingan resmi untuk Groningen antara tahun 1980 dan 1983. Di Euroborg, ada sebuah tribun yang dinamai menurut namanya, saudaranya Erwin, dan ayah mereka Martin: Koeman Tribune.