Ronald Koeman merasa puas setelah hasil imbang melawan Jepang: 'Orang Belanda mengira kami bisa dengan mudah mengalahkan siapa pun'

Pelatih tim nasional Ronald Koeman merasa puas dengan penampilan timnas Belanda saat melawan Jepang. Lawan dari Asia itu berhasil menyamakan kedudukan (2-2) menjelang akhir pertandingan, namun hal itu tidak mengurangi penilaian sang pelatih.

Tim Oranje tampaknya akan meraih kemenangan, tetapi mendapat tekanan hebat di menit-menit akhir. Dari tendangan sudut, Daichi Kamada akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-89.

"Kesabaran sangat penting," kata Koeman meninjau kembali. "Kamu harus menunggu momen yang tepat. Jika sudah unggul dua kali, tentu ingin memenangkan pertandingan seperti ini. Itulah alasan kami memasukkan Aké, karena di sayap kami sebenarnya sudah tidak bisa menekan mereka lagi."

"Kami beberapa kali dengan mudah dikalahkan. Kami bertahan dengan baik, tetapi pada akhirnya kebobolan gol 2-2 dengan sangat sial." Penyerang NEC, Koki Ogawa, mencetak gol melalui sundulan yang disalurkan oleh pencetak gol Kamada, kiper Bart Verbruggen tak berdaya.

"Jepang tidak memberikan tekanan saat skor imbang, tapi hanya saat mereka tertinggal. Di beberapa momen, kita bisa mengatasinya dengan lebih baik, tapi saya tidak kecewa. Saya melihat tim yang telah memberikan segalanya dan bermain sangat baik di beberapa momen."

"Kita sering berpikir sebagai orang Belanda bahwa kita bisa dengan mudah mengalahkan siapa pun, tapi Jepang memang memiliki tim yang hebat," kata Koeman. "Kamu juga butuh sedikit keberuntungan. Bola itu disundul dan mungkin saja tidak akan mengarah ke gawang."

"Tapi bola itu mengenai pemain lain (Kamada, red.), sehingga bola itu mendapat momentum dan melesat ke gawang. Sayangnya, tidak semua hal bisa dicegah. Tentu saja kita ingin memulai dengan kemenangan, tapi berdasarkan bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa merasa puas," kata Koeman.