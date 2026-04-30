Ronald Koeman menyebutkan 4 calon pengganti Xavi Simons dalam skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia: 'Mereka masuk dalam pertimbangan'

Ronald Koeman turut prihatin dengan Xavi Simons. Penyerang Tottenham Hotspur itu mengalami cedera lutut parah akhir pekan lalu dan akibatnya harus absen di Piala Dunia. Koeman menyaksikan kejadian itu secara langsung di televisi.

“Itu sangat menyakitkan,” kata Koeman kepada ESPN mengenai cedera Simons. “Terutama saat Anda menonton pertandingan dan melihatnya terjadi. Dari reaksi Xavi, saya sudah menduga itu bisa jadi serius.”

“Saya langsung menghubunginya Sabtu malam. Lalu kami menunggu hasil tes pada Minggu. Akhirnya kabar buruk itu datang. Itu sangat menyedihkan. Menyedihkan bagi kami. Dia adalah pemain yang pasti masuk skuad. Seorang pemain muda, dengan banyak talenta dan potensi.”

“Tapi jauh lebih dramatis lagi bagi pemain itu sendiri, yang sedang berada dalam situasi sulit bersama klubnya: berjuang menghindari degradasi. Jika kemudian dia juga harus melewatkan Piala Dunia… Satu-satunya hal positif dalam kasusnya adalah dia masih muda, jadi dia pasti akan bermain di turnamen besar di masa depan. Tapi itu tidak mengurangi kenyataan bahwa ini sangat dramatis.”

Jelaslah bahwa Simons harus melewatkan Piala Dunia musim panas mendatang. Siapa yang harus menggantikan Simons dalam skuad Oranje? Selain Tijjani Reijnders dan Teun Koopmeiners, jurnalis tersebut juga mengusulkan nama lain kepada Koeman: Guus Til.

“Seiring bertambahnya cedera, pemain lain pun mulai masuk dalam pertimbangan,” kata pelatih timnas. “Nama-nama yang kamu sebutkan, itu benar.”

“Kita juga harus menunggu perkembangan cedera Justin Kluivert. Kapan dia akan bermain lagi? Pada dasarnya ada cukup banyak opsi untuk posisi nomor sepuluh, tapi pada akhirnya yang menjadi pertimbangan utama adalah kebugaran.”