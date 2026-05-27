Jeremie Frimpong tidak dipanggil oleh pelatih tim nasional Ronald Koeman untuk Piala Dunia musim panas mendatang. Dalam konferensi pers, Koeman menjelaskan alasan mengapa bek sekaligus penyerang Liverpool itu tidak ikut serta.

Pelatih tim nasional ditanya apakah absennya Frimpong berkaitan dengan cedera. Itu bukan masalahnya, tetapi kecenderungan cedera yang dimilikinya memang berperan.

"Itu memang gambaran musim ini, bahwa dia sering mengalami cedera. Terakhir kali terjadi saat melawan Ekuador, ketika dia masuk sebagai pemain pengganti dan dengan cepat harus keluar lagi. Hal itu sering terjadi. Itu adalah masalah fisik," kata Koeman.

Namun, bukan hanya kecenderungan cedera yang berperan. "Tapi saya juga memilih pemain lain sebagai sayap kanan," tambah pelatih tim nasional itu.

Dengan itu, Koeman mengacu pada Crycensio Summerville. "Ya. Bagi saya ini bukan kejutan, karena saya sudah ingin memanggilnya pada bulan Maret. Saat itu dia cedera. Sekarang dia sudah kembali dan telah bermain penuh dalam pertandingan-pertandingan terakhir di klubnya - yang sayangnya telah terdegradasi. Saya menyukai pemain yang dapat diandalkan dalam permainan sepak bolanya," jelas Koeman.

"Kami yakin dia juga bisa bermain sangat baik di sisi kanan; kami juga sudah melihatnya. Namun, dalam etos kerjanya, dia sangat baik," tutupnya.