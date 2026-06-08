Ronald Koeman menjelaskan alasan Jurriën Timber dicoret: ‘Saya tidak bermaksud menyalahkan Arsenal, tapi…’

Ronald Koeman pada Senin, menjelang pertandingan persahabatan terakhir timnas Belanda menjelang Piala Dunia, memberikan penjelasan mengenai mundurnya Jurriën Timber dari skuad Piala Dunia. Bek Arsenal tersebut belum pulih sepenuhnya dari cedera pangkal paha yang dideritanya.

“Dua hari terakhir ini kami memang merasa bahwa mungkin keputusan ini akan diambil,” kata Koeman kepada NOS mengenai penarikan diri Timber. “Kondisinya belum seratus persen. Akhirnya, kami duduk bersama dia tadi malam dan pagi ini, dan sayangnya harus mengambil keputusan ini.”

Timber masih bermain selama satu jam bersama Arsenal akhir pekan lalu, dalam final Liga Champions yang kalah lewat adu penalti melawan Paris Saint-Germain. Namun, Koeman memahami bahwa pelatih Mikel Arteta bersama staf medisnya memilih untuk membiarkan pemain asal Belanda itu bermain.

“Ya, Anda tidak bisa menyalahkan klub, karena ini final Liga Champions,” kata Koeman. “Jadi saya juga tidak ingin melakukannya, tapi jelas itu tidak membantu.”

“Jika kami masih harus memainkan satu pertandingan lagi, mungkin dia bisa melakukannya, tapi turnamen final yang harus dimainkan setiap beberapa hari… Dia belum fit dan masih mengalami keluhan. Kondisinya tidak membaik dengan cepat, jadi dalam waktu dekat dia tidak akan fit.”

Menurut pelatih timnas, tidak ada keraguan karena lamanya turnamen, yang baru berakhir pada pertengahan Juli. “Tidak, karena dengan dia, kami memiliki delapan bek. Tanpa dia, jadi tujuh, dan itu terlalu sedikit. Jadi, Anda harus mengambil keputusan.”

“Geertruida, dan juga Maatsen, tentu saja sudah ada dalam skuad. Jadi dalam hal itu kami tidak terlalu dirugikan, sekarang kami memanggil Geertruida. Itulah mengapa kami juga tidak menunggu terlalu lama, karena tidak diharapkan kondisi Timber akan membaik dengan cepat.”