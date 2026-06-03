Ronald Koeman mengungkapkan reaksi Memphis Depay setelah mengetahui bahwa ia akan menjadi pemain cadangan saat melawan Aljazair

Ronald Koeman telah memberikan penjelasan kepada kamera NOS mengenai susunan pemain inti tim nasional Belanda melawan Aljazair. Pelatih kepala tersebut memilih Crysencio Summerville sebagai starter dan menempatkan Memphis Depay, yang belum sepenuhnya pulih, di bangku cadangan.

“Saya berharap Summerville bisa menciptakan ancaman,” kata Koeman. “Dia bisa bermain baik di sayap maupun di tengah. Saya berharap dia bisa menguasai bola dengan baik dan juga menunjukkan kecepatannya.”

“Dia juga harus menunjukkan etos kerjanya, tapi biasanya dia sudah baik dalam hal itu. Bahkan tanpa bola dan saat tekanan tinggi, dia tetap menguasai bola. Itu adalah beberapa kualitas yang bagus untuk seorang penyerang.”

Koeman pun harus mengecewakan Memphis, karena ia memilih Donyell Malen sebagai ujung tombak serangan. “Apakah Memphis merasa sulit mendengarnya? Saya rasa begitu. Dia lebih suka menjadi starter. Saya juga mengerti hal itu.”

“Saya sudah berbicara dengan baik bersama Memphis,” jelas Koeman. “Termasuk mengenai posisinya saat ini. Apa yang bisa dan harus diperbaiki. Tapi itu wajar mengingat masa pemulihannya.”

Namun, menurut Koeman, situasi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda ini terlihat sangat baik. “Saya punya harapan dan keyakinan, dengan sisa waktu dua belas hari, bahwa dia akan siap sepenuhnya untuk pertandingan melawan Jepang.”