Ronald Koeman mengungkapkan dua pemain yang masuk dalam daftar cadangannya untuk Piala Dunia

Ian Maatsen dan Lutsharel Geertruida masuk dalam daftar cadangan. Kedua bek tersebut akan dipertimbangkan jika ternyata Jurriën Timber tidak pulih tepat waktu untuk Piala Dunia, demikian yang disampaikan Ronald Koeman sendiri dalam konferensi pers pada Rabu.

Timber sudah lama mengalami cedera pergelangan kaki dan masih belum jelas apakah ia bisa bermain pada Sabtu mendatang di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Jika pemulihannya memakan waktu lebih lama, ada kemungkinan Timber tidak akan ikut serta. Maatsen (Aston Villa) dan Geertruida (Sunderland) akan menjadi pilihan. Mereka terdaftar dalam daftar cadangan.

Memphis masih akan bermain dalam pertandingan bersama Corinthians pada Rabu malam. Jika ia mengalami kemunduran atau cedera dalam pertandingan tersebut, Koeman mengatakan bahwa ia tidak akan memanggil pemain pengganti.