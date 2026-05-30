Ronald Koeman mengungkapkan: dua faktor ini sangat menentukan masa depannya di tim nasional Belanda

Ronald Koeman masih belum mengambil keputusan mengenai masa depannya sebagai pelatih tim nasional Belanda. Hal itu ia sampaikan dalam program Evers & Co di Radio 538.

Kontrak Koeman dengan KNVB berlaku hingga 31 Juli, namun belum ada tanda-tanda keputusan mengenai masa depannya. Direktur Nigel de Jong baru-baru ini menyatakan dalam konferensi pers bahwa pembicaraan baru akan dimulai kembali setelah Piala Dunia.

KNVB sangat ingin memperpanjang kerja sama dengan Koeman, meskipun sang pelatih nasional sendiri belum membuat keputusan. “Bagi saya, tidak ada lowongan,” kata De Jong. “Saya sangat puas dengan Ronald dan dinamika yang ia bangun dengan para pemain.”

Dua faktor pada akhirnya menjadi penentu utama dalam keputusannya, kata Koeman kepada Radio 538. “Saya akan mempertimbangkannya berdasarkan dua hal: pertama, bagaimana kondisi Bartina (istrinya, red.), dan kedua, bagaimana Piala Dunia ini berlangsung. Apa yang diinginkan KNVB dan pada akhirnya apa yang saya inginkan.”

Sudah lama diketahui bahwa Bartina, istri Koeman, menderita kanker payudara kronis. Pada akhir tahun lalu, ditemukan metastasis ke hati, namun pengobatan terbaru dilaporkan berjalan baik.

Setidaknya situasinya cukup stabil bagi Koeman untuk berangkat ke Amerika Serikat bulan depan. Pada 3 Juni, Oranje akan memainkan pertandingan perpisahan melawan Aljazair, dan sehari kemudian mereka akan terbang ke Amerika.

Ketika Koeman kembali ditanya apakah ia masih akan menjadi pelatih tim nasional setelah turnamen final dunia, ia tetap tidak memberikan jawaban yang jelas. “Itu masih menjadi pertanyaan, saya belum membuat keputusan akhir.”