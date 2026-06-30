Ronald Koeman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Belanda

Ronald Koeman tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda, demikian ia sampaikan melalui sebuah postingan di Instagram. Keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan KNVB ini diambil tak lama setelah kekalahan memalukan dari Maroko di babak 16 besar Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

''Tadi malam saya telah mengambil keputusan untuk mengakhiri masa jabatan saya sebagai pelatih kepala Tim Nasional Belanda. Saat menengok kembali karier saya, yang saya rasakan terutama adalah rasa bangga dan syukur. Saya beruntung pernah bekerja di Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona, dan tentu saja dua periode bersama Oranje. Klub-klub dan orang-orang yang telah membentuk saya serta memberi kenangan yang akan saya hargai seumur hidup,” demikian Koeman membuka penjelasannya.

“Justru karena itulah sangat menyakitkan bahwa masa bakti saya bersama Oranje berakhir seperti ini,” tegas pelatih yang akan hengkang itu. “Kita semua bermimpi tentang Piala Dunia di mana kita akan menorehkan sejarah. Itu tidak terwujud. Tidak ada yang lebih kecewa daripada saya. Sebagai pelatih kepala, Anda memikul tanggung jawab itu. Saya selalu merasakannya dan akan terus merasakannya selamanya.”

“Selain itu, beberapa tahun terakhir ini telah membuat saya menyadari kembali bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada sepak bola. Sepak bola telah menjadi hidup saya, tetapi kesehatan itu tak ternilai harganya. Ketika seseorang yang sangat Anda cintai sedang berjuang keras, perspektif Anda pun berubah. Istri saya, Bartina, meskipun sedang berjuang melawan penyakitnya sendiri, setiap hari mendukung dan menyemangati saya untuk menyelesaikan tugas saya sebagai pelatih nasional. Itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepadanya atas hal itu, lebih dari yang bisa saya ungkapkan dengan kata-kata.”

''Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain yang telah bekerja sama dengan saya. Kerja keras, karakter, dan kepercayaan kalian telah memotivasi saya setiap hari. Terima kasih juga kepada staf saya, KNVB, semua karyawan di balik layar, dan klub-klub tempat saya pernah bekerja. Namun yang terpenting, terima kasih kepada para pendukung. Atas dukungan kalian, terutama di saat-saat sulit. Merupakan kehormatan yang luar biasa bisa mewakili Belanda sebagai pelatih kepala,” ujar Koeman dengan bangga.

Belanda kalah dari Maroko di Monterrey melalui adu penalti (2-3), setelah skor imbang 1-1 pada menit ke-120. Justin Kluivert, Quinten Timber, dan Crysencio Summerville gagal mengeksekusi tendangan penalti, sehingga Piala Dunia berakhir lebih awal bagi Oranje.

Tak lama setelah kegagalan di Meksiko, Koeman belum ingin menarik kesimpulan mengenai masa depannya sebagai pelatih kepala. Ia juga tidak terlalu menanggapi kritik atas keputusannya untuk memulai pertandingan melawan Maroko dengan formasi lima bek. Kini, masa jabatannya akhirnya telah berakhir.

Pelatih kepala yang akan mengundurkan diri ini pernah membimbing timnas Belanda dalam dua periode dan memiliki kontrak hingga 31 Juli. Bersama Oranje, ia berhasil mencapai semifinal Kejuaraan Eropa 2024 di Jerman. Dua tahun kemudian, babak 16 besar menjadi titik akhir perjalanan Belanda.

Koeman memimpin timnas dalam total 64 pertandingan internasional sebagai pelatih kepala. Dalam rentetan pertandingan tersebut, timnas meraih 35 kemenangan, 16 kali berakhir imbang, dan 13 kali Oranje harus pulang sebagai pihak yang kalah.