Ronald Koeman telah mengumumkan 26 pemain yang masuk dalam skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia. Memphis Depay, yang akhir pekan lalu tampil untuk pertama kalinya sejak cedera bersama Corinthians, ternyata sudah cukup fit. Jurriën Timber yang masih cedera juga masuk dalam daftar.

Dalam beberapa pekan terakhir menjelang pengumuman skuad, pembicaraan terutama berfokus pada para pemain yang belum sepenuhnya fit. Misalnya, Timber belum bermain sama sekali untuk Arsenal sejak 14 Maret, sementara Memphis dan Justin Kluivert masih berupaya keras untuk mencapai kondisi prima. Ketiga pemain tersebut berhasil masuk dalam skuad.

Perhatian juga tertuju pada sesi latihan tiga hari di Zeist, di mana Guus Til, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Flekken, Quinten Timber, dan Noa Lang mendapat kesempatan terakhir untuk meyakinkan pelatih timnas. Dari keenam pemain tersebut, Til, Lang, Timber, dan Flekken masuk dalam skuad. Smit dan Valente tereliminasi. Jeremie Frimpong juga tidak ikut ke Piala Dunia.

Selain itu, beberapa nama menonjol adalah Lutsharel Geertruida. Ia juga tidak ikut bersama Oranje. Namun, Crysencio Summerville dan Wout Weghorst masuk dalam skuad.

Piala Dunia akan dimulai bagi timnas Belanda pada 14 Juni, dengan pertandingan grup pertama melawan Jepang. Selanjutnya, di Grup F, mereka akan menghadapi Swedia dan Tunisia. Sebelum turnamen final, Oranje akan menjalani laga uji coba melawan Aljazair dan Uzbekistan.

Rabu sore, pelatih kepala akan langsung memberikan penjelasan mengenai pilihan yang telah dibuatnya. Pada pukul 14.45, ia akan menghadiri konferensi pers di Zeist, yang dapat disaksikan secara langsung melalui ESPN.

Daftar lengkap skuad Oranje untuk Piala Dunia

Penjaga gawang: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Bek: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur),

Gelandang: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Penyerang: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)