Ronald Koeman menganalisis krisis Barcelona... dan menyesali hilangnya prestise "Camp Nou"

Pelatih asal Belanda, Ronald Koeman, mantan pelatih Barcelona, mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas kekalahan Barça dari Atlético Madrid dengan skor 2-0 di Camp Nou, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Tugas Barcelona kini menjadi sulit dalam laga leg kedua pada Selasa mendatang, di Stadion "Wanda Metropolitano" markas Atletico Madrid, karena mereka harus menang dengan selisih 3 gol untuk lolos ke semifinal.

Koeman mengomentari peristiwa pertandingan kemarin dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "AS", di mana ia mengatakan: "Saat ini, tampaknya seluruh sistem terlalu bergantung pada Raphinha dan Lamine Yamal."

Dia melanjutkan: "Ketika kedua pemain ini tidak bermain penuh atau tidak menampilkan performa terbaik mereka, tim kehilangan kreativitas, ritme, dan kepercayaan diri."

Pelatih timnas Belanda itu melanjutkan: "Dalam laga melawan Atletico, saya merasa bahwa Marcus Rashford adalah satu-satunya pemain yang dengan tulus berusaha mendukung Yamal, dan menciptakan peluang serangan yang berbahaya."

Dia menambahkan: "Namun di level ini, itu tidak cukup; Anda membutuhkan lebih banyak pemain yang meningkatkan performa mereka dan mengambil tanggung jawab. Jujur saja, menyedihkan melihat Barcelona kalah seperti ini di kandang sendiri."

Dia menyimpulkan: "Dulu, stadion ini adalah tempat di mana tim tamu kesulitan. Sekarang, tim-tim datang ke sini dengan keyakinan bahwa mereka bisa menang, dan ini adalah masalah besar."

