Ronald Koeman menerima pesan tegas dari pemain senior: 'Tentu saja saya ingin tampil di Piala Dunia'

Georginio Wijnaldum bertekad untuk ikut serta dalam Piala Dunia musim panas mendatang. Hal itu diungkapkan pemain yang telah 96 kali membela tim nasional tersebut dalam sebuah wawancara dengan De Telegraaf.

Wijnaldum yang berusia 35 tahun sedang menjalani musim yang luar biasa bersama Al-Ettifaq. Setelah 29 pertandingan resmi, ia telah mencetak lima belas gol dan enam assist.

Pemain berpengalaman ini tidak membuang-buang waktu. “Tentu saja saya ingin ke Piala Dunia. Saya akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan kesempatan itu.”

“Ini bukan situasi yang mudah. Perbedaan besarnya dengan sekarang adalah bahwa di Al-Ettifaq saya sudah bermain di posisi saya sendiri selama satu setengah tahun dan dalam kondisi prima. Di bawah asuhan Steven Gerrard, saya bermain di depan pertahanan, setelah kepergiannya, saya menjadi gelandang yang saya inginkan dan mampu menjadi,” kata Wijnaldum.

Wijnaldum berpendapat bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. “Anda membutuhkan pemain yang bisa memimpin dan juga yang bisa mendukung. Saya membawa pengalaman saya dari Piala Dunia 2014, misalnya.”

Pemain asal Rotterdam ini merasa tidak adil jika orang-orang menganggapnya sudah habis karena bermain di Arab Saudi. “Pelatih Brasil dan Portugal pun memperhatikan liga ini. Dengan segala hormat: Saudi Pro League lebih kuat daripada Eredivisie. Jika seorang pemain Eredivisie mencapai statistik saya, apakah dia akan masuk radar Oranje? Saya tahu saya berada di bawah sorotan dan harus memberikan lebih. Itu yang harus saya hadapi.”

Wijnaldum telah bermain dalam 96 pertandingan internasional untuk timnas Belanda. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak 28 gol dan 9 assist.