Ronald Koeman mendukung Pierre van Hooijdonk sebagai alternatif untuk Piala Dunia: 'Itu tentu saja merupakan pilihan'

Menjelang Piala Dunia, perbincangan mengenai susunan pemain ideal timnas Belanda semakin memanas. Pelatih kepala Ronald Koeman mengungkapkan pandangannya di acara NOS Studio Voetbal mengenai kemungkinan beralih ke sistem dengan lima bek, dan secara tegas tidak menutup kemungkinan tersebut.

Pierre van Hooijdonk memicu perdebatan ini dengan memaparkan susunan pemain idealnya untuk Piala Dunia. Dalam susunan tersebut, ia menyimpang dari formasi empat bek yang biasa digunakan dan menempatkan Cody Gakpo sebagai bek sayap kiri, sebuah ide yang juga pernah diusulkan oleh Theo Janssen beberapa minggu sebelumnya.

Van Hooijdonk membela pilihannya untuk perubahan formasi. "Menurut saya ini formasi yang cukup bagus. Tentu saja bisa dikatakan bahwa Gakpo bukan bek sayap, karena ia tidak bisa bertahan. Namun, Ouaissa dan Önal di NEC juga bukan bek, melainkan penyerang."

Menurutnya, setiap pemain mampu mengambil peran tersebut hingga batas tertentu. "Keuntungan dari formasi ini sebenarnya sangat sederhana: dengan memindahkan semua posisi satu langkah ke depan, Anda kembali bermain dalam formasi 4-3-3 dan setiap pemain kembali berada di posisi yang biasa mereka mainkan."

Koeman setuju dengan logika ini. "Ini adalah opsi, yaitu di salah satu sisi—bisa sayap kiri atau sayap kanan—meminta pemain sayap untuk ikut bertahan sebagai bek. Anda juga bisa mempertimbangkan gelandang yang dimainkan sebagai salah satu dari tiga bek tengah," lanjutnya.

Pelatih tim nasional menekankan bahwa ada beberapa cara untuk melakukannya. "Saya setuju bahwa dalam menghadapi tim-tim seperti ini, kita sering kali harus menerapkan strategi pertahanan satu lawan satu. Itulah yang harus kita lakukan. Cara melakukannya juga bergantung pada ketersediaan pemain. Ternyata, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan hal itu. Namun, yang pasti, kita harus menyesuaikan diri dengan situasi tersebut," tutup Koeman.