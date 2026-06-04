Timnas Belanda tidak perlu menjadi juara grup. Setidaknya, itulah keyakinan Dennis te Kloese. Dalam wawancara dengan De Telegraaf, direktur Feyenoord yang akan mengundurkan diri itu menjelaskan alasannya.

Grup F adalah tempat di mana Oranje harus berjuang terlebih dahulu. Dalam grup yang berisi Jepang, Swedia, dan Tunisia, dua tim teratas, dan mungkin juga tim peringkat ketiga, akan lolos ke babak 32 besar. Apakah Belanda harus lolos sebagai juara grup, itu masih menjadi pertanyaan.

Pemenang Grup F akan bermain di babak 16 besar di Monterrey, Meksiko. Hal itu memiliki kelemahan besar, menurut Te Kloese. “Di sana panas terik selama 13 dari 12 bulan. Jadi, jangan sampai jadi juara grup di Piala Dunia,” saran dia.

“Dari Mei hingga September, suhu sering mencapai 40 derajat atau lebih,” lanjut Te Kloese. “Itu adalah kota dengan 8 juta penduduk yang terletak di antara pegunungan yang sangat tinggi. Saya akan menghindarinya.”

Te Kloese tahu betul hal ini, karena sebelum bergabung dengan Feyenoord, ia pernah lama bekerja di Meksiko. Saat itu memang di Chivas Guadalajara, meski iklim di sana serupa. Mulai 1 Juli, Te Kloese akan melanjutkan kariernya di CF Monterrey.

Namun, saat ini dia sudah berada di Meksiko, untuk mulai melihat-lihat sekolah dan rumah bersama keluarganya. Selain itu, dia juga memiliki kesempatan untuk menonton beberapa pertandingan Piala Dunia di sana-sini. Termasuk pertandingan timnas Belanda melawan Jepang, di Dallas, Amerika Serikat.

“Tapi bolak-balik antara Meksiko dan AS bisa jadi hal yang memakan waktu. Masuk dan keluar negara saat ini tidak lagi semudah dulu,” jelasnya di akhir pembicaraan.