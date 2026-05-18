Ronald Koeman mempertimbangkan untuk memasukkan pemain yang belum pernah tampil di level internasional ke dalam skuad Tim Nasional Belanda untuk Piala Dunia

Di antaranya Quilindschy Hartman, Ian Maatsen, Devyne Rensch, Emmanuel Emegha, dan Sven Botman masih berpeluang untuk bergabung dengan tim nasional Belanda menuju Piala Dunia. Surat kabar Algemeen Dagblad melaporkan bahwa kelima pemain ini termasuk dalam daftar sementara 40 pemain untuk Piala Dunia.

Pelatih kepala Ronald Koeman akan mengumumkan daftar final Piala Dunia pada Rabu depan. Awalnya, rencana tersebut akan dilakukan pada hari Senin, tetapi Koeman memutuskan untuk mengambil waktu dua hari lebih lama.

“Dengan mengambil dua hari tambahan, kami lebih yakin bahwa para pemain yang akan kami pilih semuanya tampil baik di fase akhir kompetisi,” jelasnya baru-baru ini dalam siaran pers. “Selain itu, hal ini memberi kami kesempatan untuk melihat, berbicara, dan menilai sendiri di Zeist beberapa pemain yang memenuhi syarat untuk seleksi akhir selama hari-hari latihan (25, 26, dan 27 Mei).”

Koeman telah menyusun daftar 40 pemain yang masih berpeluang. Pada akhirnya, 14 pemain harus tersingkir, karena skuad Piala Dunia hanya boleh terdiri dari maksimal 26 pemain.

Surat kabar AD pada Senin mengumumkan beberapa nama yang baru sedikit bermain di level internasional, namun tetap masuk dalam pertimbangan untuk Piala Dunia. Di antaranya adalah Hartman (5 penampilan internasional), Maatsen (1 penampilan internasional), Rensch (2 penampilan internasional), Emegha (2 penampilan internasional), dan Botman (0 penampilan internasional) yang masuk dalam daftar.

Botman khususnya cukup menarik perhatian, mengingat ia belum pernah bermain untuk timnas Belanda. Namun, bek Newcastle United berusia 26 tahun ini sudah dua kali dipanggil, pada 2020 dan 2023.

Piala Dunia akan dimulai bagi timnas Belanda pada 14 Juni, melawan Jepang. Di fase grup selanjutnya, Swedia (20 Juni) dan Tunisia (malam 25 hingga 26 Juni) juga akan menjadi lawan.