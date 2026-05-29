Ronald Koeman memberikan pernyataan yang mengejutkan terkait tidak dimasukkannya Kees Smit dalam skuad timnas Belanda untuk Piala Dunia: ‘Kamu ingin memiliki pemain yang…’

Ronald Koeman telah memberikan penjelasan di Radio 538 mengenai keputusan untuk tidak memasukkan Kees Smit ke dalam skuad timnas Belanda untuk Piala Dunia. Pelatih kepala tersebut mengakui bahwa itu merupakan keputusan yang sangat sulit.

“Pada akhirnya, Anda harus membuat pilihan,” kata Koeman secara langsung dalam program radio Evers & Co. “Apakah Anda memilih Marten de Roon dan bukan Kees Smit? Itu adalah pertimbangan yang sulit, tetapi Anda harus membuatnya.”

Smit melakukan debutnya untuk Oranje pada bulan Maret, dalam laga persahabatan melawan Norwegia (kemenangan 2-1). Sebaliknya, Marten de Roon tidak lagi dipanggil ke timnas Belanda sejak Maret 2024, namun kini tetap masuk skuad Piala Dunia berkat cedera yang dialami Jerdy Schouten.

“Ini turnamen final, jadi tentu saja Anda ingin memiliki pemain yang tahu bagaimana rasanya dari pengalaman,” jelas Koeman mengenai pilihannya terhadap De Roon. Gelandang Atalanta itu juga sudah ikut serta di Euro 2020 dan Piala Dunia 2022.

“Kamu juga ingin memiliki pemain yang menerima peran mereka,” lanjut pelatih timnas itu. “Dia (Smit, red.) pasti juga akan melakukannya, jika dia tidak bermain atau tidak boleh menjadi starter.”

“Tapi kamu tetap harus memperhatikan hierarki. Maka, pilihan harus dibuat. Itu memang sangat sulit, tapi begitulah adanya,” tutup Koeman.