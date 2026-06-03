Ronald Koeman memberikan pendapat yang jujur tentang debut Crysencio Summerville bersama Timnas Belanda: 'Itu...'

Bagi Crysencio Summerville, malam itu diwarnai dengan ‘perasaan campur aduk’. Penyerang sayap ini bangga dengan debutnya di tim nasional Belanda, namun kekalahan dari Aljazair (0-1) tetap meninggalkan rasa pahit.

Bagi Summerville, debutnya terbatas pada 45 menit, karena Ronald Koeman memilih untuk memberikan kesempatan bermain kepada Memphis Depay dan pemain lain setelah babak pertama. Dalam wawancara dengan reporter NOS Jeroen Stekelenburg, pelatih tim nasional ini meninjau debut Summerville.

“Berbahaya di beberapa momen. Tapi di beberapa momen juga sedikit ceroboh. Tapi untuk debutnya, sudah bagus. Bermain satu babak, dan menunjukkan mengapa dia ada di sini. Ini hanya bisa semakin baik,” kata Koeman.

Kemudian Summerville sendiri juga tampil di depan kamera NOS. “Saya lebih suka debut di mana kami menang,” katanya. “Tapi ya, ini sudah terjadi, dan saya hanya bersyukur untuk hari ini.”

“Menurut saya, semuanya berjalan baik. Saya merasa nyaman, bermain sangat bebas di tengah, sehingga Mats (Wieffer, red.) juga bisa bermain lebih ke depan. Saya juga punya beberapa momen di mana saya ceroboh dengan bola.”

Dia bisa menjelaskan ketidakhati-hatian itu. “Saya berusaha menciptakan peluang sebanyak mungkin. Daripada kehilangan bola di belakang, saya lebih suka kehilangan bola di depan. Kami juga agak kurang beruntung dengan peluang-peluang itu, menurut saya.”

“Pertandingan pertama seperti ini selalu butuh adaptasi. Semuanya baru. Tapi saya merasa sangat cepat betah di sini, berkat tim. Para pemain berpengalaman, Frenkie dan Virgil, sangat berperan penting dalam hal itu. ‘Bermainlah dengan bebas,’ kata mereka. ‘Tunjukkan mengapa kamu datang ke sini.’ Itu juga memberi saya perasaan yang baik,” kata Summerville dengan penuh semangat saat berangkat ke Amerika Serikat.