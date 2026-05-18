Ronald Koeman memberikan kabar terbaru yang mengkhawatirkan mengenai pemain timnas Belanda yang cedera: 'Situasinya tidak terlihat menjanjikan'

Kemungkinan Jurriën Timber bisa tampil di Piala Dunia musim panas ini tampaknya semakin kecil. Pelatih tim nasional Ronald Koeman mengatakan pada hari Senin dalam acara Rondo di Ziggo Sport bahwa situasinya "tidak terlalu menjanjikan".

Timber sudah tidak bermain untuk klubnya, Arsenal, sejak pertengahan Maret karena cedera. Akibatnya, semakin banyak tanda tanya yang muncul terkait partisipasinya di Piala Dunia.

Senin lalu, Koeman memberikan kabar terbaru. “Jurriën mengalami cedera, cedera pangkal paha. Dia sudah lama mengalami cedera itu, kadang membaik, kadang memburuk,” kata pelatih nasional tersebut.

“Sekarang dia kembali berlatih, untuk melihat apakah dia bisa tampil di final Liga Champions dan apakah dia tersedia untuk Piala Dunia. Namun, saat ini situasinya tidak terlihat cerah.”

Di studio, kemudian muncul tanggapan mengenai kemungkinan absennya pemain yang telah 23 kali membela timnas ini. “Dia memang sudah lama mengalami masalah,” kata Khalid Boulahrouz. “Menjelang Piala Dunia, dan baru pulih di saat-saat terakhir, itu tidak menyenangkan.”

“Ini juga menjadi kendala karena dia serba bisa. Dia bisa dimainkan saat menggunakan tiga bek, tapi juga empat. Dia bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan.”

Piala Dunia akan dimulai bagi timnas Belanda pada 14 Juni, melawan Jepang. Di fase grup selanjutnya, lawan mereka adalah Swedia (20 Juni) dan Tunisia (malam 25 hingga 26 Juni).