Ronald Koeman memberi waktu istirahat tambahan kepada pemain tim nasional Belanda

Jurriën Timber diberi waktu istirahat tambahan oleh pelatih timnas Ronald Koeman, demikian dilaporkan ESPN pada Minggu. Bek berkaki kanan ini baru akan bergabung dengan timnas Belanda pada Kamis, yang telah memulai persiapan untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sejak Minggu.

Timber akan bergabung di kamp latihan Oranje pada hari Kamis. Akibatnya, pemain Arsenal ini akan absen dalam pertandingan persahabatan melawan Aljazair pada hari Rabu. Belanda akan bertanding di De Kuip melawan, antara lain, Anis Hadj Moussa dan Ramiz Zerrouki.

Timber kembali bermain untuk Arsenal pada Sabtu, setelah absen lebih dari dua bulan akibat cedera. Ia tampil impresif saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Paris Saint-Germain di final Liga Champions, meski hal itu tidak cukup untuk merebut trofi klub terpenting di Eropa.

Timber dan rekan-rekannya pada Minggu berkeliling dengan bus terbuka di jalan-jalan Utara London dekat Emirates Stadium. Diperkirakan 1,5 juta orang turun ke jalan untuk merayakan gelar juara liga Arsenal secara meriah.

Pemain yang telah 23 kali membela timnas ini akan terbang bersama skuad timnas Belanda menuju Amerika Serikat pada Kamis. Pada Senin, 8 Juni, akan digelar pertandingan persahabatan di New York melawan timnas Uzbekistan asuhan pelatih Fabio Cannavaro. Pertandingan dimulai pukul 20.45 waktu Belanda.

Setelah itu, Belanda akan fokus pada fase grup Piala Dunia, dengan Jepang sebagai lawan pertama pada 14 Juni. Selanjutnya, di fase grup, mereka akan menghadapi Swedia (20 Juni) dan Tunisia (26 Juni).