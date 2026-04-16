Ronald Koeman membela Frenkie de Jong: 'Menurut saya itu tidak adil'

Ronald Koeman membela Frenkie de Jong. Pelatih tim nasional Belanda itu berpendapat bahwa gelandang FC Barcelona tersebut sering menjadi sorotan. Menurut Koeman, hal itu tidak selalu adil.

Gelandang berusia 28 tahun itu absen hampir dua bulan karena cedera otot paha belakang. Akhir pekan lalu, De Jong kembali bermain dalam laga melawan Espanyol dan dalam penampilan singkatnya sebagai pemain pengganti, ia berhasil memberikan assist kepada Marcus Rashford (kemenangan 4-1).

Di leg kedua pertandingan Liga Champions melawan Atlético Madrid, pemain asal Belanda itu juga mendapat kesempatan bermain selama sembilan menit. Tim Catalan tidak mampu membalikkan defisit 2-0 yang mereka alami di kandang sendiri saat bertandang ke ibu kota Spanyol. Skor akhir 1-2 sudah cukup bagi Atlético untuk melaju ke babak semifinal turnamen tersebut.

Menurut Koeman, kita harus lebih bersabar terhadap gelandang tersebut. "Tolong jangan tambahkan tekanan media pada Frenkie," kata Koeman dalam sesi konferensi pers menjelang turnamen golfnya sendiri.

"Saya rasa itu tidak adil. Saya tidak mengikuti semua media, tapi saya tahu bahwa dari Frenkie selalu diharapkan level atau jenis performa tertentu saat dia bermain. Dari dia selalu diharapkan angka-angka spesifik, bahkan minggu ini. Dia masuk sepuluh menit sebelum waktu habis dan harus langsung membalikkan keadaan?"

Menurut Koeman, De Jong adalah pemain kunci baik bagi Oranje maupun Barcelona. "Dia adalah pemain kunci bagi tim nasional, karena peluang kami untuk meraih prestasi besar sangat berbeda dengan atau tanpa dia. Dan di Barcelona pun demikian."

De Jong dapat bersiap bersama Barça untuk sprint akhir demi merebut gelar juara liga. Tim Catalan ini memimpin klasemen LaLiga dengan 79 poin. Selisih poin dengan peringkat kedua, Real Madrid, saat ini mencapai sembilan poin. Masih ada delapan pertandingan yang harus dimainkan.