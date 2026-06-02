Ronald Koeman memanggil dua pemain yang tidak masuk dalam skuad Piala Dunia untuk pertandingan melawan Aljazair

Ian Maatsen dan Lutsharel Geertruida masuk dalam skuad Oranje untuk pertandingan persahabatan antara tim nasional Belanda dan Aljazair pada Rabu malam, demikian dilaporkan Het Algemeen Dagblad.

Kedua bek tersebut masuk dalam ‘daftar cadangan’, demikian diungkapkan pelatih kepala Ronald Koeman pada konferensi pers Rabu pekan lalu.

Maatsen dan Geertruida masih bisa dipanggil ke skuad definitif, asalkan ada pemain yang cedera dan mundur.

Saat ini, Jurriën Timber belum bergabung. Ia bermain pada final Liga Champions bersama Arsenal pada Sabtu (kalah melalui adu penalti dari Paris Saint-Germain) dan masih membutuhkan istirahat tambahan.

Denzel Dumfries juga tidak hadir di De Kuip pada Rabu. Ia mendapat kartu merah pada periode pertandingan internasional sebelumnya melawan Ekuador (1-1) dan kini menanggung konsekuensinya.

Di tim Aljazair, antara lain penyerang Feyenoord Anis Hadj Moussa dan Ramiz Zerrouki turut serta. Negara Afrika Utara ini akan berhadapan dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.

Timnas Belanda akan berangkat ke Amerika Serikat setelah pertandingan melawan Aljazair, di mana dua pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan masih dijadwalkan, sebelum pertandingan grup pertama melawan Jepang pada 14 Juni.







