Ronald Koeman kehabisan kata-kata pujian untuk tim nasional Belanda: 'Luar biasa. Sangat menyenangkan untuk ditonton'

Ronald Koeman sangat terkesan dengan Crysencio Summerville. Penyerang timnas Belanda berusia 24 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada Sabtu malam saat melawan Swedia (kemenangan 5-1) dan memainkan peran penting dengan mencetak satu gol serta memberikan satu assist.

Summerville masih masuk dalam susunan pemain inti pada pertandingan sebelumnya melawan Jepang. Melawan Swedia, ia memulai pertandingan dari bangku cadangan, namun pada pertengahan babak pertama ia menggantikan Donyell Malen yang tampil kurang memuaskan. Malen, yang sebelumnya memulai turnamen ini sebagai penyerang tengah, diganti pada Sabtu melawan Swedia setelah hanya bermain selama 45 menit dan ditempatkan sebagai sayap kanan.

“Itu sulit,” kata Koeman kepada NOS setelah pertandingan mengenai peran Malen. “Tapi ini sepak bola level tertinggi, dan performa tim secara keseluruhan sangat diharapkan.”

“Dan tentu saja saya sudah berdiskusi dengan Donyell mengenai alasan mengapa ia bermain di sisi kanan, namun dengan kebebasan yang sangat besar untuk bergerak ke dalam. Karena ia bukanlah sayap kanan sejati saat menguasai bola, yang harus tetap berada di garis. Jadi, di situ ia boleh membuat pilihannya sendiri.”

Selain itu, kurangnya gol juga berperan dalam keputusan Koeman untuk mengganti Malen, katanya. “Tentu saja. Itu juga masuk akal, semua orang mengerti. Tapi dia bukan kambing hitam, karena mungkin di pertandingan berikutnya dia akan kembali bermain sebagai penyerang.”

Summerville pun menjadi pengganti Malen, dan Koeman sangat memujinya. “Menurut saya, Cry Summerville luar biasa dalam berbagai cara bermain dari sisi kanan. Baik sebagai pemain pengganti, maupun sebagai starter.”

“Dia tentu saja membawa kecepatan, tapi dia juga sangat cerdas di antara lini dan mampu mempertahankan penguasaan bola. Menurut saya, pada salah satu gol terakhir, dia juga memberikan umpan pada waktu yang tepat dan terkadang justru mempertahankan bola. Saya merasa senang menonton permainannya,” tutup sang pelatih nasional.