Ronald Koeman junior mengungkapkan mengapa justru dia yang mengambil tendangan penalti krusial dalam pertandingan FC Volendam melawan Telstar

Ronald Koeman menjadi pahlawan besar Telstar pada Minggu sore. Kiper tersebut menciptakan momen yang tak terlupakan dengan mengambil tendangan penalti krusial di detik-detik terakhir pertandingan untuk mengubah skor menjadi 1-2 melawan FC Volendam. Di hadapan kamera ESPN, ia mengatakan setelah pertandingan bahwa ia tidak pernah ragu sedikit pun.

“Dulu di masa muda, saya pernah mengambilnya dan saat itu saya gagal,” kata Koeman junior saat berbincang dengan Hans Kraay junior. “Tapi sekarang saya menendangnya dengan baik, bro. Kalau saya lihat begitu, itu sungguh luar biasa.”

“Lihat, tahu nggak sih… Di paruh pertama musim ini kami mendapat dua penalti dan saat itu kami gagal mencetaknya keduanya. Saat bertandang ke Sparta, Anthony (Correia, red.) datang menemui saya di ruang ganti saat istirahat dan bertanya apakah saya mau mengambilnya jika kami mendapatkannya.”

“Jadi saat itu aku bilang: ‘Ya tentu saja, kenapa tidak?’ Hanya saja selama ini kami tidak mendapat penalti. Saat melawan Go Ahead di kandang untuk Piala memang ada, tapi saat itu aku cedera. Jadi saat itu Jeff (Hardeveld, red.) yang menendangnya. Nah, ini adalah kali pertama aku bisa menendang penalti.”

“Ya, saya memang telah mencatat sejarah, tapi saat itu sama sekali tidak terpikirkan,” kata Koeman junior. “Bagaimana dengan detak jantung? Ya, lumayan. Saya melihat ke arah pelatih, apakah saya harus menendangnya? Karena saya memang nomor 1 di daftar, tapi saat itu skornya 1-1.”

“Lalu dia berkata: ‘Tentu saja, lakukan saja.’ Memang menegangkan, tapi untungnya saya berhasil mencetaknya dengan baik. Jika saya gagal, itu bisa saja mengakhiri kariermu. Tapi untungnya tidak.”

Berkat gol penalti yang dicetak Koeman junior dan kemenangan yang diraih, Telstar memastikan diri tetap bermain di Eredivisie selama satu tahun lagi. Volendam finis di peringkat keenam belas dan harus berjuang untuk bertahan melalui babak play-off. Di sana, Willem II akan menjadi lawannya.