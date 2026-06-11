Ronald Koeman junior bersedia mengorbankan waktu bermainnya demi bergabung dengan klub papan atas di Eredivisie

Ronald Koeman junior berharap dapat memanfaatkan statusnya sebagai pemain bebas transfer dengan mengambil langkah besar di Eredivisie, demikian ia sampaikan kepada Het Oranje Café. Kiper berusia 31 tahun ini sedang dalam pembicaraan dengan Telstar mengenai perpanjangan kontrak, namun peluangnya untuk tetap bertahan di Velsen-Zuid tampaknya sangat kecil.

"Sulit untuk dikatakan," kata Koeman saat ditanya mengenai rencana masa depannya. "Saya ingin mengambil langkah yang bagus. Saya tidak ingin terburu-buru, karena saya juga sedang berdiskusi dengan Telstar."

"Mereka sangat ingin saya tetap di sini. Saya sudah berbicara dengan pelatih dan pelatih kiper. Ini sulit, tapi saya lebih suka mengambil langkah besar di suatu tempat di Belanda."

"Saya harus pindah ke tim yang bermain sepak bola," lanjut Koeman, yang dikenal karena teknik tendangannya yang luar biasa. "Tim dengan gaya bermain yang bagus, di mana saya bisa menunjukkan kemampuan terbaik saya."

Di meja Het Oranje Café, FC Utrecht disebut-sebut. Di klub asal Domstad itu, Anthony Correia akan menjadi pelatih mulai musim depan. Pelatih tersebut membawa Telstar ke Eredivisie pada 2025, dengan Koeman sebagai andalan di bawah mistar gawang.

Musim lalu, Telstar asuhan Koeman dan Correia mengejutkan semua pihak dengan berhasil mempertahankan diri secara langsung. "Tentu saja, saya paling ingin ikut dengannya ke Utrecht," akui Koeman. "Saya mengenalnya dan dia mengenal saya."

"Tapi ya, mereka punya kiper hebat tentunya," kata kiper kelahiran Barcelona ini sambil memuji Vasilis Barkas. "Itu juga yang dia (Correia, red.) sampaikan kepadaku. Dia lebih ke kiper garis, sedangkan aku lebih kuat dalam hal permainan."

Koeman kemudian tersenyum penuh arti ketika FC Twente juga disebut-sebut sebagai tujuan potensial, tetapi ia juga tertarik untuk pindah ke klub papan atas tradisional Belanda. "Saya juga terbuka untuk peran sebagai kiper cadangan di klub yang lebih besar," kata Koeman.