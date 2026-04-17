Ronald Koeman dikritik: 'Pernyataan semacam ini tidak ada gunanya bagi Kees Smit!'

Wim Kieft yakin bahwa Kees Smit pasti akan ikut serta dalam Piala Dunia musim panas mendatang di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, demikian ditulis mantan penyerang Ajax dan PSV tersebut dalam kolomnya untuk De Telegraaf.

Ronald Koeman menimbulkan banyak kehebohan pada hari Kamis dengan pernyataannya mengenai bakat pemain AZ tersebut. Menurut pelatih timnas Belanda itu, Smit bisa menjadi ‘perpaduan antara Frenkie de Jong dan Pedri’.

Koeman juga mengatakan bahwa Smit adalah salah satu talenta terbesar yang pernah dimiliki Belanda, dan bahwa ia akan sangat cocok bermain di FC Barcelona di masa depan.

Kieft yakin seratus persen berkat kata-kata tersebut. “Dengan pernyataannya, pelatih timnas itu memberi isyarat bahwa ia akan memasukkan gelandang tersebut ke dalam skuad Piala Dunia.”

Kieft berpendapat bahwa pujian berlebihan Koeman justru tidak membantu Smit. “Pada fase kariernya saat ini, Smit justru lebih membutuhkan kritik dari pelatih timnas.”

Koeman membiarkan Smit yang berusia 20 tahun melakukan debutnya di timnas Belanda pada akhir bulan lalu. Ia diturunkan sebagai starter dalam pertandingan persahabatan melawan Norwegia (menang 2-1).