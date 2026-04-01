Ronald Koeman bersikap tegas: "Apa yang terjadi baru-baru ini di PSV, itu sungguh tidak masuk akal!"

Ronald Koeman berbicara dalam episode podcast 1 on 1 bersama Rob Jansen, sebuah seri baru dari podcast KieftJansenEgmondGijp, mengenai pekerjaannya sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda.

Pelatih tersebut membahas dengan Jansen, antara lain, tentang mengelola tipe-tipe pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan. "Anda harus memberikan kebebasan kepada pemain yang dapat memberikan sesuatu yang ekstra bagi tim," adalah salah satu prinsip dasarnya.

Namun, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, tegas Koeman. Ia mencontohkan Ismael Saibari, yang membuat Peter Bosz sangat frustrasi musim lalu.

Gelandang serang asal Maroko itu sering terlambat dan melakukannya lagi menjelang pertandingan melawan Arsenal di Liga Champions. Bosz sudah benar-benar muak. "Saya biarkan dia di hotel. Dia terlambat untuk kesekian kalinya," katanya saat itu.

"Bukan untuk pertama kalinya, bukan untuk kelima kalinya, tapi untuk kesekian kalinya. Dan itu harus dihentikan." Koeman menganggap perilaku semacam itu 'absurd'. "Apa yang terjadi di PSV baru-baru ini, di mana pemain terlambat datang untuk rapat pada hari pertandingan, itu absurd. Itu buruk bagi tim jika hal itu terjadi."

"Kamu harus bertindak tegas soal itu. Itu mengganggu kekompakan tim dan apa yang ingin kalian capai bersama. Kamu harus melakukan segalanya demi tim," kata pelatih nasional itu, yang juga berdiskusi dengan agen Jansen mengenai Piala Dunia mendatang dan bagaimana Koeman berencana mengelola skuadnya yang berjumlah 26 orang.

"Saat Anda memasuki turnamen, Anda tahu bahwa hanya sebelas orang yang akan bermain. Pada awalnya, para pemain lain masih menerima peran mereka, tetapi setelah dua minggu, beberapa di antaranya menyadari bahwa mereka tidak akan masuk sebagai pemain pengganti," kata pelatih nasional. "Kemudian, dalam tim nasional di turnamen, Anda selalu menghadapi momen sulit, karena mereka masih harus menyesuaikan diri dengan tim."

"Artinya, kamu harus memastikan bahwa energi atau semangat tertentu tetap terjaga dalam timmu. Meskipun mereka kecewa, mereka harus tetap berlatih dengan baik setiap hari, terus memberikan yang terbaik, dan membuat lawan-lawan mereka kesulitan sebisa mungkin. Itu sulit, tapi kamu harus bisa mengelolanya."