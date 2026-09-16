Ronald Koeman berduka, sang istri Bartina meninggal dunia: "Selamat tinggal, perempuan luar biasa"





Duka mendalam bagi Ronald Koeman: istrinya, Bartina, meninggal dunia. Ia berusia 65 tahun dan telah lama didiagnosis menderita kanker payudara. Mantan pelatih timnas Belanda itu mengumumkannya pada pagi hari lewat pesan singkat di media sosial: "Dengan kesedihan yang amat mendalam, tetapi juga dengan kebanggaan dan cinta yang besar, kami mengucapkan selamat tinggal kepada perempuan yang luar biasa, ibu dan nenek kami tercinta, Bartina Koeman-Boddeveld".









Seperti dijelaskan Koeman setahun lalu, Bartina menjalani perawatan sejak 2010, dengan penyakit itu kemudian kambuh untuk pertama kalinya pada 2023 dan kembali lagi pada 2025. Saat Piala Dunia, pelatih Belanda itu menceritakan dampak perawatan yang dijalani istrinya dan berharap bisa mencapai final, juga dengan harapan sang istri dapat menyusulnya ke AS untuk laga terakhir.





Setelah tersingkir di babak 32 besar di tangan Maroko, Koeman menjelaskan bahwa keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas juga berkaitan dengan kondisi kesehatan istrinya: "Tahun-tahun terakhir membuat saya sekali lagi memahami bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada sepak bola. Sepak bola adalah hidup saya, tetapi kesehatan tak ternilai harganya. Ketika orang yang Anda cintai menjalani perjuangan berat, sudut pandang Anda berubah".





Pada pagi hari, ucapan belasungkawa juga datang dari timnas Belanda dan Barcelona, yakni dua tim terakhir yang ditangani sang pelatih. "Dari FC Barcelona kami ingin menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dan seluruh kasih sayang keluarga besar Barcelona kepada Ronald Koeman dan keluarganya atas kepergian istrinya, Bartina Koeman. Semoga ia beristirahat dalam damai," tulis klub Catalunya itu. "Dengan duka kami menerima kabar meninggalnya Bartina Koeman, istri mantan pelatih timnas kami Ronald Koeman. Kami ingin mendoakan Ronald, anak-anak mereka, keluarga, dan orang-orang terdekat lainnya agar diberi banyak kekuatan dan ketabahan dalam duka besar ini", demikian pernyataan yang diunggah timnas Belanda di X.



