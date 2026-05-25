Ronald Koeman akan mendapat kepastian mengenai Memphis Depay menjelang pengumuman skuad Piala Dunia

Memphis Depay kembali bermain untuk Corinthians pada Minggu malam. Penyerang tersebut kembali setelah absen selama dua bulan dan bermain selama setengah jam melawan Atlético Mineiro. Zakarya Labyad mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 tersebut.

Memphis tidak masuk dalam starting line-up. Yuri Alberto menempati posisi penyerang sejak kick-off. Alberto langsung berperan penting setelah lima menit: setelah kombinasi singkat, ia mengoper bola kepada Gustavo Vernes di depan kiper, yang kemudian melepaskan tembakan melebar.

Setelah satu jam, Memphis menggantikan André Luiz. Pemain asal Belanda ini absen dalam delapan pertandingan liga terakhir Corinthians karena cedera. Akibatnya, masih menjadi pertanyaan apakah ia akan bisa tampil di Piala Dunia.

Penyerang dengan rekor gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda itu sepertinya ingin memberikan sinyal kepada pelatih nasional Ronald Koeman. Memphis sangat aktif dalam 30 menit terakhir. Penyerang ini sering menyentuh bola dan membuat kebingungan di barisan pertahanan Atlético dengan banyak gerakan lari yang menembus ke dalam. ESPN sudah melaporkan pada hari Jumat bahwa pemain asal Belanda ini akan mendapat menit bermain, meskipun kemungkinan besar akan terbatas.

Pada menit ke-88, muncullah gol penting dan terutama membebaskan dari Labyad. Setelah serangan panjang, bola sampai ke Matheuzinho, yang dengan umpan silang tinggi menjangkau pemain asal Maroko itu. Labyad langsung menyambarnya dan melepaskan tendangan keras yang menjadi gol penentu kemenangan.

Bagi sang penyerang, sangat penting baginya untuk kembali menemukan ritme permainannya, karena pada bulan Maret lalu Koeman masih mengatakan bahwa ia hanya akan membawa Memphis ke Piala Dunia jika sang pemain sudah bugar. Namun kemudian ia mengubah pendiriannya dengan menyatakan bahwa Memphis yang belum sepenuhnya bugar pun tetap bisa memberikan kontribusi.

Memphis kembali dari cedera paha yang membuatnya absen sejak Maret. Baginya, diharapkan Koeman menganggapnya cukup fit, sehingga sang penyerang bisa mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia timnas Belanda. Koeman akan mengumumkan skuadnya pada Rabu.

