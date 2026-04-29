Ronald de Boer tidak mengerti keputusan Danny Makkelie yang memberikan penalti kepada Atlético Madrid saat melawan Arsenal pada Rabu malam. Menurut analis Ziggo Sport tersebut, tidak ada gerakan yang tidak wajar dari Ben White, yang oleh Makkelie dianggap melakukan handball dan kemudian diberi penalti. "Saya bisa sangat marah karena hal ini!"

Sekitar sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, gelandang Atlético, Marcos Llorente, menendang keras ke arah lengan White. Makkelie tampak ragu sejenak, namun akhirnya menunjuk titik penalti. VAR Dennis Higler tidak melakukan intervensi, dan Julián Álvarez menentukan skor akhir menjadi 1-1.

"Saya sama sekali tidak menganggap itu penalti," kata De Boer saat ditanya tentang keputusan Makkelie. "Karena bola mengenai tangannya melalui tulang kering atau lututnya. Dan bola itu juga melaju ke arah yang sama sekali berbeda."

"Jadi ya... Menurut saya itu sangat ringan. Dia sudah mempelajari aturan dan boleh memberikannya, tapi menurut saya begini...", De Boer menahan diri sejenak. Wytse van der Goot berpendapat bahwa tubuh White menjadi 'secara tidak wajar lebih besar' akibat lengan yang diulurkan oleh pemain Inggris itu.

De Boer tidak setuju dengan penjelasan Van der Goot. "Tidak wajar? Apa yang tidak wajar? Kita kan tidak bermain sepak bola dengan tangan di belakang punggung? Ayolah Wytse, aku bisa marah sekali karena ini!"

"Kita kan tidak bertahan seperti itu?", De Boer menahan tangannya di belakang punggung. "Apa itu?! Ini tidak tidak wajar! Kalau aku berputar seperti itu, tanganku kan jadi begitu?", De Boer melihat gerakan yang murni alami dari White. "Kamu kan tidak akan berputar seperti itu?" Ini tidak tidak wajar!"

Jaap Stam, rekan analis De Boer yang jauh lebih tenang, juga berpendapat bahwa itu adalah tindakan yang 'wajar' dari White. "Saat ini, kami bertahan dengan tangan di belakang punggung, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Padahal, hal itu justru membuat kami lebih rentan sebagai pihak yang bertahan," kata Stam.