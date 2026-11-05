Ronald de Boer mendengar wawancara Tolu Arokodare: "Ini tipikal. Kalau kamu mengatakan ini tentang rekan setimmu..."

Tolu Arokodare kembali berperan penting bagi Ajax pada Kamis malam. Striker berusia 25 tahun itu mencetak dua gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan 6-1 atas FC Midtjylland di Conference League. Namun, ia mengaku paling senang dengan gol yang tidak melibatkannya, seperti diungkapkannya kepada Ziggo Sport.

Seusai pertandingan, reporter Noa Vahle mengatakan bahwa Tolu tampak paling gembira saat Marcos Leonardo mencetak gol yang mengubah skor menjadi 6-1. Pemain asal Brasil itu, yang mencetak gol ketiganya untuk Ajax, masuk pada menit ke-70 menggantikan Tolu.

"Bagaimana kamu tahu?" Tolu mengawali jawabannya sambil tersenyum. "Memang benar. Setelah dia mencetak gol, saya bilang bahwa saya tidak bisa menyangkal semuanya kini terasa sempurna."

"Seperti yang sudah saya katakan dalam wawancara sebelumnya, dia bekerja keras. Banyak orang mungkin tidak melihat bahwa setelah mencetak gol yang mengubah skor menjadi 6-1, dia masih terus melakukan tekanan. Bahkan pada menit ke-92. Saya bilang kepadanya bahwa itu menunjukkan mentalitas yang baik."

"Saya senang untuknya. Golnya juga bagus. Semoga ini membuatnya lebih percaya diri. Ini olahraga tim. Kalau saya tidak mencetak gol, semoga Leo yang mencetak gol. Kalau Leo tidak mencetak gol, semoga pemain lain yang mencetak gol. Jika semua orang mencetak gol, tim menang. Jadi, saya hanya berharap yang terbaik untuk seluruh tim."

Analis Ronald de Boer menilai ucapan Tolu itu "mencerminkan dirinya". "Itu sedikit memperlihatkan proses yang berlangsung di dalam tim, dan bahwa dinamika tim berjalan baik."

"Kalau Anda mengatakan hal seperti itu tentang rekan setim yang, bagaimanapun juga, sedikit banyak merupakan pesaing Anda... Kadang orang bisa bilang itu hanya untuk ditunjukkan kepada publik, tetapi Anda bisa merasakan bahwa dia benar-benar tulus. Senang melihatnya. Saya rasa pelatih akan senang mendengarnya."

"Dia seorang striker yang sangat percaya diri. Sudah dua belas gol. Musim lalu dia mencetak enam gol, dan dia mengatakan ingin melipatgandakan jumlah itu menjadi tiga kali lipat. Jadi, minimal delapan belas gol. Dia berada di jalur yang tepat. Saat ini, dia adalah pilihan utama yang tak terbantahkan," tutup De Boer mengenai Tolu.