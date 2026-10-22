Ronald de Boer kaget bukan main melihat pemain Ajax: "Katanya dia cepat, tapi ternyata tidak secepat yang diharapkan!"

Ronald de Boer sejauh ini belum terkesan dengan kecepatan Viktor Tsygankov. Mantan pemain timnas Belanda itu mengharapkan daya ledak lebih dari penyerang Ukraina tersebut, yang memulai laga melawan Atalanta pada Kamis malam dari bangku cadangan. Kepada Ziggo Sport, De Boer mengungkapkan keheranannya terhadap kualitas pemain baru itu menjelang laga Conference League.

De Boer menilai Ajax asuhan Míchel Sánchez terutama kekurangan kecepatan di lini depan. "Kalau melihat pertandingan Paris Saint-Germain melawan Barcelona pekan ini, Anda bisa melihat kecepatan yang benar-benar luar biasa. Itu yang menurut saya tidak dimiliki Ajax," kata mantan gelandang itu mengawali analisisnya.

Menurut De Boer, tim asal Amsterdam itu memiliki terlalu sedikit pemain yang bisa membuat perbedaan lewat kecepatan. "Marcos Leonardo tidak terlalu cepat, Gloukh tidak terlalu cepat, lalu Brandt bermain sebagai sayap kanan, atau Klaassen yang kurang lebih menempati posisi itu. Jadi, Anda harus mengandalkan bek sayap yang maju membantu serangan, tetapi mereka tentu juga bukan pelari yang luar biasa cepat."

Mantan pemain Ajax itu sempat berharap Tsygankov bisa menjadi solusi dalam hal tersebut, tetapi kecewa dengan apa yang dilihatnya sejauh ini. "Saya kira Tsygankov juga cepat, tetapi ternyata tidak secepat yang saya bayangkan, ya? Kaki kirinya luar biasa, itu terlihat, tetapi dia tidak membuat Anda berpikir bahwa dia juga bisa menyulitkan lawan dengan kecepatannya."

Pertandingan berikutnya AJX Conference League 15.00 ATA

De Boer melihat Ajax akibatnya kesulitan menciptakan ancaman ketika tiba-tiba mendapat ruang. "Ada kalanya Anda merebut bola karena lawan ceroboh dan kehilangan penguasaan bola. Saat itu, Anda harus bisa membuat mereka kesulitan. Saya tidak melihat kemampuan menyerang ruang di belakang lawan pada Ajax saat ini," ujar analis tersebut, yang juga menyoroti absennya Simon Adingra karena cedera. "Anda juga berharap banyak darinya karena berpikir: dia cepat."

Wim Kieft juga meragukan performa Tsygankov saat ini, meski ia tahu kemampuan pemain Ukraina tersebut. "Saya pernah melihatnya melakukan hal-hal yang benar-benar luar biasa, tetapi itu dulu. Di sini, dia belum bisa menunjukkannya," kata Kieft, yang menduga sang penyerang datang ke Amsterdam dalam kondisi belum sepenuhnya bugar.

Kieft juga mempertanyakan siapa yang akan dimainkan Míchel di posisi sayap kanan ketika Steven Berghuis kembali tersedia. "Berghuis yang bugar tentu sangat berharga bagi Ajax," tegas mantan penyerang itu.

Meski mengkritik Ajax, De Boer tetap melihat hal-hal positif dalam permainan mereka. "Jika permainan tim di lapangan sangat bagus, dan pada beberapa kesempatan memang demikian, Anda bisa menutupi kurangnya kecepatan," jelasnya. "Mereka melakukannya dengan baik saat melawan Groningen, tetapi sekarang lawannya bukan FC Groningen, melainkan Atalanta. Menurut saya, Atalanta tim yang lebih baik."