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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Ronald Araujo buka suara soal transfer permanen ke Liverpool, pemain pinjaman Barcelona itu membahas masa depannya di Anfield

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Ronald Araujo dengan cepat menjadi idola suporter di Anfield, memicu spekulasi tentang masa depannya dalam jangka panjang di Merseyside. Pemain timnas Uruguay yang bergabung dengan Liverpool sebagai pemain pinjaman dari Barcelona selama satu musim pada musim panas lalu itu akhirnya angkat bicara mengenai kemungkinan bertahan secara permanen.

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Langsung memberi dampak di Merseyside

Setelah terlihat frustrasi menjelang akhir masa jabatannya sebagai kapten Barcelona, Araujo merasa perlu mencari suasana baru. Liverpool mendapatkan jasanya melalui kesepakatan peminjaman selama satu musim, yang mencakup opsi pembelian senilai £47 juta.

Pemain asal Uruguay itu beradaptasi dengan mulus dengan sepakbola Inggris. Di bawah asuhan Andoni Iraola, ia tampil gemilang sebagai bek kanan utama dan dengan cepat menjadi pujaan para pendukung setia di Anfield.

Tetap membumi

Meski sangat populer dan desakan agar ia dipermanenkan terus menguat, sang bek enggan berpikir terlalu jauh ke depan. Dalam wawancara terbaru dengan Sky Sports, Araujo mengakui sambutan hangat dari para pendukung barunya, tetapi tidak banyak bicara soal kontrak jangka panjang.

"Saya berterima kasih atas kasih sayang dari orang-orang, sangat berterima kasih. Sungguh, terima kasih!" katanya. "[Namun], masih ada banyak waktu. Saya tidak bisa bicara soal masa depan jika saya tidak tahu apa yang akan terjadi saat mereka mengambil keputusan, karena masih ada banyak bulan tersisa.

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"Saya berusaha menikmati setiap hari, memberikan semua yang saya bisa, terus bekerja, terus berkembang, dan membantu skuad agar kami bisa meraih gelar."

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Fokus pada musim ini

Alih-alih memikirkan klub yang akan ditujunya pada musim panas, pemain pinjaman itu sepenuhnya fokus membantu Liverpool meraih trofi. Menjelaskan pola pikirnya, Araujo menambahkan: "Saya sangat percaya kepada tim ini. Kami memiliki tim yang hebat, dengan pemain berpengalaman, pemain muda, dan pemain yang sangat berbakat. Saya harus terus bekerja dan kita lihat apa yang terjadi di masa depan."

Kontribusinya di lapangan menegaskan komitmen tersebut. Golnya yang mengesankan di Liga Champions melawan Villarreal memicu perayaan meriah di tribun. Setelah itu, penampilan bertahannya yang gemilang membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan secara beruntun saat menghadapi Brighton dan Chelsea.

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Bangkit di Eropa

Tugas terdekat Araujo adalah membantu Liverpool bangkit dari kekalahan mengecewakan 1-0 dari Arsenal. Liverpool kembali berlaga di Liga Champions pada Rabu malam dengan menghadapi Fenerbahce di kandang lawan dalam laga fase liga yang berat.

Mempertahankan performa luar biasanya dalam ujian penting di Eropa ini akan sangat berarti. Jika sang bek terus tampil menonjol, ikatan jangka panjangnya dengan Barcelona akan semakin melemah seiring berjalannya musim.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.