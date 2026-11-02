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Ronald Araujo dengan cepat menjadi idola suporter di Anfield, memicu spekulasi tentang masa depannya dalam jangka panjang di Merseyside. Pemain timnas Uruguay yang bergabung dengan Liverpool sebagai pemain pinjaman dari Barcelona selama satu musim pada musim panas lalu itu akhirnya angkat bicara mengenai kemungkinan bertahan secara permanen.

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Langsung memberi dampak di Merseyside

Setelah terlihat frustrasi menjelang akhir masa jabatannya sebagai kapten Barcelona, Araujo merasa perlu mencari suasana baru. Liverpool mendapatkan jasanya melalui kesepakatan peminjaman selama satu musim, yang mencakup opsi pembelian senilai £47 juta.

Pemain asal Uruguay itu beradaptasi dengan mulus dengan sepakbola Inggris. Di bawah asuhan Andoni Iraola, ia tampil gemilang sebagai bek kanan utama dan dengan cepat menjadi pujaan para pendukung setia di Anfield.

Tetap membumi

Meski sangat populer dan desakan agar ia dipermanenkan terus menguat, sang bek enggan berpikir terlalu jauh ke depan. Dalam wawancara terbaru dengan Sky Sports, Araujo mengakui sambutan hangat dari para pendukung barunya, tetapi tidak banyak bicara soal kontrak jangka panjang.

"Saya berterima kasih atas kasih sayang dari orang-orang, sangat berterima kasih. Sungguh, terima kasih!" katanya. "[Namun], masih ada banyak waktu. Saya tidak bisa bicara soal masa depan jika saya tidak tahu apa yang akan terjadi saat mereka mengambil keputusan, karena masih ada banyak bulan tersisa.

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"Saya berusaha menikmati setiap hari, memberikan semua yang saya bisa, terus bekerja, terus berkembang, dan membantu skuad agar kami bisa meraih gelar."

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Fokus pada musim ini

Alih-alih memikirkan klub yang akan ditujunya pada musim panas, pemain pinjaman itu sepenuhnya fokus membantu Liverpool meraih trofi. Menjelaskan pola pikirnya, Araujo menambahkan: "Saya sangat percaya kepada tim ini. Kami memiliki tim yang hebat, dengan pemain berpengalaman, pemain muda, dan pemain yang sangat berbakat. Saya harus terus bekerja dan kita lihat apa yang terjadi di masa depan."

Kontribusinya di lapangan menegaskan komitmen tersebut. Golnya yang mengesankan di Liga Champions melawan Villarreal memicu perayaan meriah di tribun. Setelah itu, penampilan bertahannya yang gemilang membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan secara beruntun saat menghadapi Brighton dan Chelsea.

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Bangkit di Eropa

Tugas terdekat Araujo adalah membantu Liverpool bangkit dari kekalahan mengecewakan 1-0 dari Arsenal. Liverpool kembali berlaga di Liga Champions pada Rabu malam dengan menghadapi Fenerbahce di kandang lawan dalam laga fase liga yang berat.

Mempertahankan performa luar biasanya dalam ujian penting di Eropa ini akan sangat berarti. Jika sang bek terus tampil menonjol, ikatan jangka panjangnya dengan Barcelona akan semakin melemah seiring berjalannya musim.