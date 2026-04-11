Ron Jans sangat kesal: 'Menurutku ini tidak sopan... Kalian benar-benar menyebalkan!'

Ron Jans tampak kesal dengan cara kerja ESPN menjelang pertandingan antara FC Utrecht dan Telstar. Dalam sebuah wawancara, sang pelatih dengan jelas menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap cara percakapan-percakapan tersebut dipantau dan diangkat.

Reaksinya dipicu oleh pertanyaan dari reporter Leo Oldenburger. Ia menanyakan hal tersebut sambil menyindir percakapan yang dilakukan Jans dengan Anthony Correia selama sesi pemanasan.

Baru-baru ini diketahui bahwa FC Utrecht dan Correia telah mencapai kesepakatan secara garis besar. Pelatih sukses Telstar ini adalah calon pengganti Jans, yang akan hengkang setelah musim ini berakhir.

Sehari kemudian, kedua pelatih itu berhadapan di pertandingan FC Utrecht melawan Telstar. ESPN merekam cuplikan pertemuan singkat antara Jans dan Correia dalam liputan pra-pertandingan, yang kemudian menjadi bahan pembicaraan.

Oldenburger bertanya kepada Jans apakah percakapan itu mengenai FC Utrecht. Pelatih berpengalaman itu bereaksi dengan keras: “Tidak, tidak, tidak... Kalian sungguh menyebalkan. Kalian mendengarkan segala hal, kan. Saya tidak mau menutup mulut atau diam saja.”

Pelatih tersebut kemudian melanjutkan pembicaraan mengenai frustrasinya terhadap momen-momen seperti ini. Menurut Jans, percakapan spontan terlalu sering dibesar-besarkan menjadi potongan berita yang layak diberitakan. “Kadang-kadang menyebalkan ketika kamu merasa bahwa percakapan seperti itu langsung menjadi sorotan, seperti minggu lalu dengan Peter Bosz. Menurutku itu tidak sopan, tapi ya, itu bagian dari permainan.”

Dalam wawancara tersebut, Jans juga membahas secara mendalam tentang pilihannya menjelang pertandingan. Ia sangat jelas mengenai kembalinya Dani de Wit. “Tidak ada keraguan sedikit pun mengenai posisinya di starting line-up. Ia benar-benar telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa bulan terakhir, baik dalam permainannya maupun kepemimpinannya. Ia adalah salah satu pemimpin kami di lapangan.”

Jans juga membahas pendekatan taktis Telstar. “Kita harus melakukan sesuatu terhadap gaya bermain mereka, itu sudah jelas. Jika jaraknya dekat dan kita bisa memberikan tekanan pada jalur menuju pemain yang bebas, maka kita akan melakukannya. Jika tidak, maka jangan dilakukan.”