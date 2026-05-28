Ron Jans sudah benar-benar muak dan langsung mencoretnya dari skuad FC Utrecht

Terjadi keributan di FC Utrecht. Can Bozdogan telah dikeluarkan dari klub oleh Ron Jans, setelah pemain asal Jerman itu baru-baru ini mengungkapkan ketidakpuasannya atas perannya sebagai pemain cadangan belakangan ini, demikian dilaporkan oleh pengamat FC Utrecht yang terpercaya, Edjeuitnoord.

Bozdogan mendatangi kantor Jans sehari setelah pertandingan melawan sc Heerenveen pada Kamis pekan lalu (kemenangan 3-2). Ia merasa tidak puas karena tidak diizinkan masuk sebagai pemain pengganti untuk Engwanda yang cedera.

Pelatih yang kini sudah pensiun itu tidak terima dan langsung mengeluarkan Bozdogan dari skuad FC Utrecht untuk final play-off melawan Ajax (1-1, kalah lewat adu penalti).

Sejak saat itu, Bozdogan sama sekali tidak muncul lagi di klub. Pemain asal Jerman itu juga tidak hadir pada acara penutupan musim bersama pada hari Senin dan tampaknya telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk FC Utrecht.

Gelandang berusia 25 tahun ini memiliki kontrak yang akan berakhir di Domstad dan karenanya dapat direkrut secara gratis oleh klub-klub yang tertarik pada musim panas ini.

Musim ini, Bozdogan hanya tampil delapan belas kali untuk Utrecht, sebagian karena cedera kaki yang berkepanjangan. Ia berhasil mencetak satu gol untuk klub provinsi tersebut.