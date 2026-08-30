Ron Jans turut merasakan penderitaan Anthony Correia, seperti yang ia sampaikan kepada NOS Studio Sport. Sang pelatih mengalami start yang benar-benar mengerikan di FC Utrecht, dengan kekalahan 1-6 dari PSV pada hari Minggu sebagai titik nadir mutlak.

“Saya harus bilang, ini memang menyakitkan buat saya,” ujar Jans. “Karena saya pernah menjalani masa yang luar biasa di FC Utrecht. Jadi mereka harus tetap bersatu dan berjuang,” demikian sarannya.

Bagi Jans sendiri, masa-masanya di Utrecht juga jauh dari selalu mulus. Sang pelatih mengalami periode sulit musim lalu, dengan sembilan pertandingan tanpa kemenangan, dan bisa menempatkan dirinya pada perasaan yang sedang dialami Correia saat ini.

“Saya melihat gambar-gambar Correia dan Willem Janssen. Saya juga melihat itu pada diri saya sendiri di bulan Januari. Itu juga benar-benar tidak bagus, tetapi saat itu saya berpikir: halo, kalau pemimpinnya terlihat seperti itu... Jadi keesokan paginya saya tunjukkan gambar-gambar itu kepada tim.”

“Lalu saya berkata: ‘Dengarkan, itu adalah momen saat itu, tetapi sekarang kami akan tetap bersama dan kami akan berjuang. Kami akan keluar dari situasi ini’. Itu juga yang sekarang terlihat. Maka itu harus terjadi di pertandingan berikutnya,” dorongnya kepada Correia untuk tetap positif.

Tim asal Domstad itu berada di posisi kedua dari bawah Eredivisie dengan satu poin dari empat pertandingan pertama. Pekan depan, Utrecht akan menjamu Go Ahead Eagles.